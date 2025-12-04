scorecardresearch
 
'क्रिएटिव फील्ड में मुमकिन नहीं...' दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट पर बोले रणवीर सिंह के को-स्टार

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट वाली बात पर रणवीर सिंह के को-स्टार राकेश बेदी ने अपनी राय रखी है. एक्टर ने साफ कहा है कि क्रिएटिव फील्ड्स में ये डिमांड पॉसिबल नहीं है.

दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट की बात पर क्या बोले रणवीर सिंह के कोस्टार?(Photo: PTI)
दीपिका पादुकोण पिछले कई महीनों से एक बात को लेकर लगातार सुर्खियों में आ रही हैं. लोग उनकी 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड से नाखुश हैं. इन्हीं कारणों के चलते एक्ट्रेस को फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा था. दीपिका की डिमांड पर हर कोई अपनी राय रखता नजर आया. अब उनके पति रणवीर सिंह के कोस्टार ने 8 घंटे शिफ्ट डीबेट पर बात की है. 

दीपिका की 8 घंटे वाली शिफ्ट पर 'धुरंधर' एक्टर का रिएक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में काम कर रहे एक्टर राकेश बेदी ने दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट वाली बात रिएक्ट किया है. फर्स्टपोस्ट को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने साफ कहा है कि फिल्ममेकिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड में सिर्फ 8 घंटे काम करना मुश्किल है. राकेश बेदी ने कहा, 'क्रिएटिव फील्ड में ये संभव नहीं है. अगर आपको कोई शॉट सेट करना है, कोई सेट बनाना है, तो इसमें कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे. लेकिन अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको उसका मुआवजा मिलना चाहिए. मैं इसी पर कायम रहूंगा. हालांकि क्रिएटिव फील्ड में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं.'

राकेश बेदी ने आगे टीवी के माहौल पर बात की. उन्होंने बताया कि वहां कैसे हर चीज की एक तय सीमा होती है, जिसमें सभी को शूट निपटाना होता है. एक्टर ने कहा, 'टेलीविजन में हम हर वक्त डेडलाइन्स का ध्यान रखते हैं. वहां हम कुछ भी पहले से तय नहीं करते. कई बार मैंने एक्टर्स को सेट पर बेहोश होते देखा है, और आसपास के लोग वहां खड़े रह जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें. फिर वहां पैसे तीन महीने बाद मिलते हैं. हमने वेस्ट से अच्छी चीजें नहीं ली हैं. अब वक्त है कि हम ऐसा करें.' मालूम हो कि राकेश बेदी 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में भी नजर आते हैं. 

8 घंटे शिफ्ट पर दीपिका पादुकोण ने क्या कहा था?

कुछ महीनों पहले दीपिका ने अपनी 8 घंटे शिफ्ट डीबेट पर पहली बार रिएक्ट किया था. एक्ट्रेस ने कहा था कि इंडस्ट्री में कई एक्टर्स पिछले काफी समय से सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं. इसके बाद भी दीपिका ने कई बार 8 घंटे काम करने पर जोर दिया है. अब रणवीर सिहं के कोस्टार की बातों पर लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी. 

बात करें दीपिका के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्ट्रेस शाहरुख खान की 'किंग' में नजर आएंगी, जो अगले साल रिलीज होगी. वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. ये फिल्म का पहला पार्ट होगा, जिसका दूसरा पार्ट इसके कुछ महीनों बाद रिलीज किया जाएगा.

