जब 'शोले' में गब्बर का रोल करना चाहते थे धर्मेंद्र, डायरेक्टर ने कहा- हेमा मालिनी नहीं मिलेगी...

फिल्ममेकर रमेश सिप्पी और सलीम-जावेद द्वारा बनाई गई फिल्म 'शोले' इंडियन सिनेमा में सबसे आइकॉनिक फिल्म है. जिसके डायलॉग्स और स्टोरी सभी के दिमाग में छप चुके हैं. फिल्म के किरदार जय-वीरू, ठाकुर, गब्बर और बसंती आज की जनरेशन को भी मालूम है. अब फिल्म की कास्टिंग पर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने कुछ रोचक बातें कह डाली हैं.

'शोले' की कास्टिंग पर क्या बोले रमेश सिप्पी?

फिल्म 'शोले' 15 अगस्त 1975 के दिन रिलीज हुई थी. 50 सालों पहले रिलीज हुई इस फिल्म का क्रेज आज भी कायम है. 'शोले' ने अपने वक्त में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने 'शोले' से जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जो इसकी कास्टिंग से जुड़ी बारीकियों को दर्शाती है. स्क्रीन संग बातचीत में रमेश सिप्पी से फिल्म की कास्टिंग पर सवाल किया गया.

उनसे पूछा गया कि फिल्म में अगर गब्बर का रोल अमिताभ बच्चन प्ले करते, तो फिल्म कैसी होती? तो इसपर रमेश सिप्पी ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि अगर एक बेहतरीन एक्टर कोई भी शानदार रोल प्ले करता है. तो वो उसे अच्छी तरह ही निभाएगा. इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता है. लेकिन आज अगर आप उसी चीज को दोबारा देखेंगे, तो क्या आप किसी और को गब्बर प्ले करता देख सकते हैं? अमजद खान उसमें इस तरह फिट हुए कि वो बहुत अच्छे लगे.'

Advertisement

गब्बर या ठाकुर में से कोई एक बनना चाहते थे धर्मेंद्र?

रमेश सिप्पी ने आगे बताया कि अमिताभ बच्चन के अलावा संजीव कुमार और धर्मेंद्र ने भी गब्बर सिंह बनने की इच्छा जताई थी. लेकिन बाद में उन्होंने एक्टर से ऐसी बात कह डाली जिसके बाद वो अपने किरदार को प्ले करने के लिए मान गए. रमेश सिप्पी ने बताया, 'संजीव कुमार को भी लगा कि उन्हें गब्बर का रोल प्ले करना चाहिए था. धर्मेंद्र जी को लगा कि पूरी कहानी ठाकुर की है और विलेन गब्बर का रोल काफी कलरफुल है. तो उन्हें दोनों में से कौनसा किरदार निभाना चाहिए?'

'अंत में मैंने धर्मेंद्र जी से कहा कि आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं. लेकिन फिर हेमा मालिनी नहीं मिलेगी. मगर मैं किसी भी और एक्टर को टंकी पर चढ़ाने वाले सीन में नहीं देख सकता. अंत में सभी एक्टर्स अपने-अपने किरदार को करने के लिए मान गए और उन्होंने उसे पूरी लगन के साथ निभाया. और उसका नतीजा आप सभी के सामने भी है.'

बात करें 'शोले' की, तो रमेश सिप्पी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पर जल्द एक डॉक्यूमेंट्री भी लेकर आ रहे हैं. जिसमें वो अपनी फिल्म से जुड़े हर छोटे-बड़े मोमेंट को फैंस संग शेयर करेंगे.

---- समाप्त ----