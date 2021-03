धर्मेंद्र की वजह से बनीं जय-वीरू की जोड़ी, जया बच्चन चाहती थीं बसंती का रोल

डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म 'शोले' हिंदी स‍िनेमा की कल्ट मूवीज में शुमार है. अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा माल‍िनी और जया बच्चन स्टारर इस फिल्म ने अपने हर किरदार को अमर कर दिया. फ‍िल्म में जय के किरदार में अमिताभ और वीरू के रोल में धर्मेंद्र ने दोस्ती की मिसाल पेश की. लेक‍िन क्या आप जानते हैं फिल्म में अमिताभ को कास्ट किए जाने के पीछे धर्मेंद्र का बहुत बड़ा हाथ है. इस बात का जिक्र खुद अमिताभ ने एक अवॉर्ड शो के दौरान किया था. धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म शोले को याद करते हुए एक वीड‍ियो ट्वीट किया है.

सालों पहले आईफा अवॉर्ड शो के दौरान जब अमिताभ अवॉर्ड लेने मंच पर प‍हुंचें तो उन्होंने शोले फिल्म में अपनी कास्ट‍िंग को लेकर धर्मेंद्र का शुक्र‍िया अदा किया था. अमिताभ ने कहा- 'धरम जी की बहुत अच्छी और दिल को छू लेने वाला गुण ये है कि वे एक बेहद शानदार दोस्त और इंसान हैं जिनसे आपकी मुलाकात हो. मैं हम दोनों का एक गहरा राज आपके साथ साझा करना चाहूंगा...अगर धरम जी नहीं होते तो शायद ही मैं शोले में उनके साथ काम कर पाता...उन्होंने ही मेरा नाम शोले के लिए र‍िकमेंड किया था...और उन्हीं की बार-बार कहने की वजह से रमेश सिप्पी जी ने मुझे फिल्म में लिया....मैं आपका हमेशा के लिए आभारी हूं धरम जी.'

pic.twitter.com/GcOWHbweA3. Liked the tweet by Harpreet.