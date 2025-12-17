scorecardresearch
 
'धुरंधर' की आंधी से डरे मेकर्स? अगले साल रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, हुआ ऐलान

बुधवार, 17 दिसंबर को 'इक्कीस' के निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान किया. पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है.

फिल्म 'इक्कीस' की बदली रिलीज डेट (Photo: X/@MaddockFilms)
स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' लगातार बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. रणवीर सिंह स्टारर इस पिक्चर ने हाल ही में नया रिकॉर्ड दर्ज किया है. ये अपने दूसरे वीकेंड पर बड़ी कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन रही है. इसी बीच डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' को जनवरी तक टाल दिया गया है. ये दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है.

अगले साल आएगी धर्मेंद्र की इक्कीस

बुधवार, 17 दिसंबर को 'इक्कीस' के निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने एक पोस्टर शेयर कर फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया. पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. पोस्टर के साथ निर्माताओं ने लिखा, 'इस नए साल, खुद को साहस का तोहफा दें. फाइनल इक्कीस ट्रेलर इस वीकेंड थिएटर्स में आएगा. महान निर्देशक श्रीराम राघवन की पहली वॉर फिल्म में एक नया अध्याय खुलता है. भारत के सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी. कुछ हीरो युवा मरते हैं.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'इक्कीस' के मेकर्स के इस कदम से एक बड़ा क्लैश टल गया है. 'इक्कीस' की टक्कर सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से होने वाली थी.

क्या है फिल्म को टालने का गणित?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को टालने के फैसले की तारीफ की और एक्स पर लिखा, 'हिंदी मीडियम और छावा का स्थगित होना उनके फायदे में रहा. दोनों को अंत में क्लियर रन मिला. दिनेश विजान ने तीसरी बार यह किया. इक्कीस, जो मूल रूप से 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, अब एक हफ्ते बाद 1 जनवरी 2026 को आएगी. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे. साथ ही, हॉलीवुड की दिग्गज अवतार इस शुक्रवार यानी 19 दिसंबर 2025 को भारत में रिलीज होगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'क्रिसमस वीक में कोई भी फिल्म स्क्रीन्स या प्राइम शोज नहीं छोड़ेगी. इक्कीस की रिलीज डेट शिफ्ट करने का फैसला पूरी तरह बिजनेस की दृष्टि से सही है. 1 जनवरी 2026 को सोलो रिलीज होने के अलावा, इक्कीस को प्राइम प्रॉपर्टीज पर अपनी हिस्सेदारी के शोज मिलना तय है.'

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है. इसमें 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई को दिखाया गया है. 'इक्कीस' से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा का थिएट्रिकल डेब्यू कर रहे हैं. उनके साथ जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और धर्मेंद्र हैं.

