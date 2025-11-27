'आंखें खोलते-हाथ हिलाते, मनाना था जन्मदिन का जश्न', आखिरी वक्त में धर्मेंद्र का ऐसा था हाल, करीबी ने बताया

फिल्ममेकर अनिल शर्मा और देओल परिवार का पुराना नाता रहा है. वह ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी कनेक्टेड रहे हैं. धर्मेंद्र के आखिरी पलों में उनसे मिलने वालों में अनिल भी रहे. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड के ही-मैन के आखिरी दिनों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार दिख रहा था, और डॉक्टरों सहित सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह ठीक हो जाएंगे.

अनिल ने बताया आखिरी पल का हाल

विक्की लालवानी से बातचीत में अनिल ने बताया कि वह धर्मेंद्र से उनके घर पर मिलने गए. उन्होंने कहा- मैं उनके घर गया. उनकी तबीयत सुधर रही थी. वह आंखें खोल लेते थे और हाथ भी हिला लेते थे. वह ठीक हो रहे थे और डॉक्टर भी कह रहे थे कि धरमजी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे.

अनिल ने आगे कहा कि- डॉक्टर लगातार भरोसा दिला रहे थे कि वे ठीक हो जाएंगे. अस्पताल में भी लग रहा था कि वह ठीक हो जाएंगे. लेकिन उम्र अपना असर दिखाती है और उम्र के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता. सभी को उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे और हम 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाएंगे. सभी तैयारी कर रहे थे.

धर्मेंद्र से रहा गहरा नाता

धर्मेंद्र 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे. अनिल शर्मा ने पहली बार धर्मेंद्र को 1987 की फिल्म हुकूमत में डायरेक्ट किया था. इसके बाद उन्होंने एलान-ए-जंग, फरिश्ते और तहलका जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया. अनिल ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर- एक प्रेम कथा का भी डायरेक्शन किया था. इसके बाद उन्होंने सनी के साथ द हीरो, सिंह साहब द ग्रेट, और गदर 2 जैसी फिल्में बनाई.

अनिल ने बॉबी देओल की फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों (2004) भी डायरेक्ट की थी, और 2007 में होम प्रोडक्शन फिल्म अपने में धर्मेंद्र, सनी और बॉबी- तीनों को निर्देशित किया था.

बॉलीवुड के लिजेंड धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. वो आखिरी कुछ पल वेंटिलेटर पर रहे, फिर 24 नवंबर को आंखें मूंद ली. परिवार ने बड़े ही निजी तरीके से धर्मेंद्र का अंतिम संसकार किया. उनके जाना ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया के लिए गहरी क्षति है.

