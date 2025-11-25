scorecardresearch
 

'लौटकर आऊंगा', ICU में एडम‍िट धर्मेंद्र ने फोन पर कहा था, इस एक्टर को किया कॉल

24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन समेत तमाम बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे थे. सोशल मीडिया के जरिए करण जौहर, शाहरुख समेत निकितन धीर ने धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. निकितन ने बताया कि जब धरम पाजी अस्पताल में भर्ती थे, तब उन्होंने उनकी मां अनीता धीर से बात की थी.

धर्मेंद्र ने किया था पंकज धीर की पत्नी को कॉल (File Photo: ITG)
धर्मेंद्र ने किया था पंकज धीर की पत्नी को कॉल (File Photo: ITG)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के अचानक निधन ने देशभर को हिलाकर रख दिया है. इसी महीने तबियत खराब होने के बाद धर्मेंद्र को उनके परिवार ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया था. अस्पताल में 89 साल के धर्मेंद्र आईसीयू में भर्ती थी. हालांकि कुछ दिन बाद हालत में सुधार होने के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया. सभी दुआएं कर रहे थे कि धर्मेंद्र ठीक हो जाएं, मगर दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया.

धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है. उनके परिवार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है. 24 नवंबर को एक्टर के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन समेत तमाम बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे थे. सोशल मीडिया के जरिए करण जौहर, शाहरुख समेत निकितन धीर ने धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. निकितन ने बताया कि जब धरम पाजी अस्पताल में भर्ती थे, तब उन्होंने उनकी मां अनीता धीर से बात की थी.

निकितन धीर में किया धर्मेंद्र को याद

निकितन ने अपने दिवंगत पिता पंकज धीर के साथ धर्मेंद्र की पुरानी तस्वीरें शेयर की. उन्होंने लिखा, 'मेरे पापा और मैं अक्सर ये चर्चा करते थे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सफल हीरो कौन है, पापा बिना पलक झपकाए कहते- धर्म अंकल... और हमेशा जोड़ते कि सबसे मर्दाना, सबसे हैंडसम, सबसे हंबल और सोने जैसे दिल वाला इंसान... एकदम ओरिजिनल... धर्म अंकल...'

उन्होंने आगे लिखा, 'जब पापा गुजर गए, तब धर्म अंकल ने ICU से मेरी मम्मी को फोन किया था और अपना प्यार और संवेदना जताई. उन्होंने मम्मी से कहा था कि वे जल्दी घर लौट आएंगे, चिंता न करें. उनका जाना बहुत व्यक्तिगत नुकसान जैसा लग रहा है... हम उनके आगोश में बड़े हुए... उनसे सिर्फ प्यार और आशीर्वाद ही मिला... हमेशा वो मुस्कान जो पूरे कमरे को रौशन कर देती थी... हाथ हमेशा उठा हुआ हमें आशीर्वाद देने को...'

निकितन धीर ने अंत में लिखा, 'सिनेमा को दिए आपके अनमोल योगदान के लिए शुक्रिया... हमारे बचपन को खुशियों से भरने के लिए शुक्रिया... हमें ये दिखाने के लिए शुक्रिया कि एक मर्द क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए... आपके जाने से जो खालीपन बना है, उसे कोई भर नहीं सकता... कभी कोई दूसरा धर्मेंद्र नहीं होगा. पूरे परिवार को मेरी गहरी संवेदना. हमेशा सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान.'

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ. वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे. बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के जाने से उनके परिवार समेत फैंस को बड़ा सदमा लगा है.

