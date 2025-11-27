scorecardresearch
 

71 की उम्र में सुपरफिट थे धर्मेंद्र, साइकिल से ट्रेन को छोड़ा था पीछे, उड़ाए 15 हजार लोगों के होश

अनिल शर्मा ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के साथ बिताए वक्त का अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र ने 71 साल की उम्र में भी फिल्म 'अपने' की शूटिंग के दौरान अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन किया था और चलती ट्रेन को पीछे छोड़ दिया था. साथ ही उन्होंने कहा कि वो 'अपने 2' को लाने के लिए तैयार नहीं हैं.

अनिल शर्मा ने किया धर्मेंद्र को याद (Photo: Instagram/@aapkadharam)
अनिल शर्मा ने दिवंगत धर्मेंद्र के साथ कई फिल्में कीं. 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया छोड़ दी, जिसके बाद से अनिल सड़में में हैं. इस बीच डायरेक्टर ने दिग्गज एक्टर को याद किया है. धर्मेंद्र और अनिल शर्मा ने दशकों तक कई हिट फिल्में साथ की थीं. इसमें 1987 की एक्शन थ्रिलर 'हुकूमत' से लेकर 2007 की फैमिली ड्रामा 'अपने' तक शामिल थीं. अब अनिल शर्मा ने याद किया कि फिल्म 'अपने' की शूटिंग के दौरान एक अहम आउटडोर सीक्वेंस में 71 साल के धर्मेंद्र ने अपनी बेमिसाल शारीरिक ताकत दिखाई थी.

धर्मेंद्र ने ट्रेन को छोड़ा पीछे

अनिल शर्मा ने विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'अपने की शूटिंग के दौरान वो बहुत खुश रहते थे. कहानी सुनते या बाद में फिल्म देखते तो रो पड़ते थे. गला रुंद जाता था. मुझे अपने का एक शॉट याद है. धर्मेंद्र साइकिल पर थे, दौड़ती ट्रेन के साथ रेस लगा रहे थे. सेट पर अचानक 10-15 हजार लोग जमा हो गए और चिल्लाने लगे- धर्मेंद्र! धर्मेंद्र!'

डायरेक्टर ने आगे बताया, 'धरम जी इतने जोश में आ गए कि साइकिल से ट्रेन को भी ओवरटेक कर गए, वो भी रेलवे ट्रैक के बगल में पथरीली जगह पर.' उन्होंने बताया कि 'अपने' धर्मेंद्र के लिए खास फिल्म थी, क्योंकि वो लंबे समय से अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका तलाश रहे थे. अनिल बोले, 'मैं तीनों के साथ पूरी एक्शन फिल्म नहीं करना चाहता था. एक्शन हो सकता है, लेकिन कहानी में बुनियादी भावना भी होनी चाहिए. इसलिए कहानी लिखने में एक-डेढ़ साल लग गया. लेकिन वो कामयाब रही.'

बॉक्सिंग रिंग में दिखाए थे इमोशन

अनिल शर्मा ने बताया कि उनका सबसे पसंदीदा सीन धर्मेंद्र का वो था जब वे बॉक्सिंग रिंग में एंट्री लेते हैं. उन्होंने कहा, 'रिंग खाली है, चारों तरफ सन्नाटा. फिर वो अपने बेटे के खून के निशान वाली मैट से बात करते हैं. वाह, क्या सीन था! भावनाओं में धरम जी अतुलनीय हैं. लोग कहते हैं उनकी एक्शन और कॉमेडी बेहतरीन है, लेकिन मैं कहता हूं धरम जी हर चीज में बेस्ट हैं, पर उनकी इमोशन सचमुच दिल को छू लेती है. बिल्कुल सच्ची लगती है. और वे कभी ग्लिसरीन नहीं लगाते. तीनों देओल भाई ऐसा कभी नहीं करते. आंसू अपने आप बह निकलते हैं.'

नहीं आएगी अपने 2?

अनिल ने खुलासा किया कि उन्होंने 'अपने 2' की स्क्रिप्ट लिख ली थी, लेकिन धर्मेंद्र के निधन के बाद अभी उस दिशा में सोचने की स्थिति में नहीं हैं. शर्मा ने कहा, 'पता नहीं. अभी तक सोचा नहीं. उसमें धरम जी के लिए बहुत अच्छा रोल लिखा था. हम उसी कहानी को आगे बढ़ाने वाले थे. अब कैसे होगा, होगा भी या नहीं, कह नहीं सकता.'

धर्मेंद्र से अनिल शर्मा की आखिरी मुलाकात पिछले महीने उनके घर पर हुई थी. इस बारे में डायरेक्टर ने बताया, 'उन्होंने मुझे गले लगाया. मैंने उनके पैर छुए. आशीर्वाद दिया. बोले, 'और भाई छुटके! क्या हो रहा है? क्या कर रहा है?' मैंने कहा कि उत्कर्ष (उनका बेटा) के साथ दो-तीन फिल्में लिख रहा हूं, गदर 3 और अपने 2 की भी प्लानिंग चल रही है. बोले, 'मेरे लिए अच्छा रोल लिखना. मुझे शूट करना है, अच्छी फिल्म करनी है. कुछ करना है. कैमरा मेरी महबूबा है. तुम बस रोल दे दो, देखना मैं क्या करता हूं'.'

