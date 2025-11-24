scorecardresearch
 

हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्मेंद्र ने बदला था धर्म? जब हीमैन ने बताई रिश्ते की सच्चाई

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन की खबर ने फैन्स की आंखें नम कर दी हैं. समाचार एजेंसी IANS ने उनके निधन की खबर दी है. वो आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किस्से कहानियां उन्हें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे.

हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने तोड़ी थी धर्म की दीवार? (PHOTO: Instagram @aapkadharam)
89 साल की उम्र में बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन हो गया है. समाचार एजेंसी IANS ने उनके निधन की खबर दी है. धर्मेंद्र के साथ बॉलीवुड के एक दशक का अंत हो गया है. हीमैन के जाने के बाद उनके कई किस्से-कहानियां याद आ रहे हैं. धर्मेंद्र वो सितारे थे, जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे. धर्मेंद्र ने पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से की थी, जब वो सिर्फ 19 साल के थे. दोनों के चार बच्चे हैं- सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल.

शादीशुदा धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे. 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जबकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था. जानते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी की छोटी सी स्टोरी. 

जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से रचाई शादी 
1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करके अपना घर बसाया था. उन्होंने हेमा मालिनी से शादी जरूर की थी, लेकिन पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था. इसी वजह से ऐसी अफवाहें फैल गईं कि धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह किया और बाद में पारंपरिक रीति-रिवाज से शादी की थी. धर्मेंद्र और हेमा की शादी की पुरानी फोटो भी वायरल होती रहती है. 

2004 में Outlook को दिए एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इन अफवाहों पर सफाई दी थी. उन्होंने कहा था, ये आरोप पूरी तरह गलत है. मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जो अपने फायदे के लिए धर्म बदल ले. हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं — ईशा देओल और अहाना देओल. ईशा देओल की फिल्मी करियर ज्यादा सफल नहीं रहा.

पहली पत्नी के साथ रहते थे धर्मेंद्र 
इस साल अक्टूबर में बॉबी देओल ने ABP Live से बातचीत के दौरान बताया कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर आज भी खंडाला के फार्महाउस में साथ रहते हैं. उन्होंने कहा था, दोनों वहीं हैं, पापा और मम्मी साथ हैं. उन्हें वहां रहना बहुत पसंद है. वहीं हेमा मालिनी अपने अलग बंगले में रहती हैं.

धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो अपने किस्से और किरदारों की वजह से हमेशा हमारे दिलों रहेंगे. कितने ही सितारे आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनके जैसे ना कोई था और ना होगा. 

---- समाप्त ----
