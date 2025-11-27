scorecardresearch
 
धर्मेंद्र के जाने के बाद 'अपने 2' पर शुरू तकरार! डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ने बदले सुर

धर्मेंद्र के निधन के बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा था कि 'अपने 2' अब बंद हो गई है क्योंकि धर्मेंद्र के बिना वो फिल्म बननी मुश्किल है. लेकिन अब फिल्म के प्रोड्यूसर इन बातों को झुठलाकर कह रहे हैं कि वो ये फिल्म जरूर बनाएंगे.

नहीं बंद हुई धर्मेंद्र की फिल्म 'अपने 2' (Photo: Screenshot)
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के जाने से पूरा बॉलीवुड टूट चुका है. डायरेक्टर अनिल शर्मा, जिनका देओल परिवार से खास नाता रहा, वो धर्मेंद्र के निधन से इस तरह दुखी हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म 'अपने 2' को बंद करने का फैसला लिया. मगर अब लगता है कि इस फिल्म को इसके प्रोड्यूसर बंद नहीं करना चाहते. 

क्या सचमुच बंद हुई 'अपने 2'?

फिल्म 'अपने 2' दरअसल साल 2007 में आई धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की इमोशनल-ड्रामा फिल्म 'अपने' का ऑफिशियल सीक्वल है, जो कुछ सालों पहले ही अनिल शर्मा ने ओरिजिनल कास्ट के साथ अनाउंस की थी. इसमें सनी के बेटे करण देओल की एंट्री हुई थी. लेकिन जब धर्मेंद्र का निधन हुआ, तब खुद डायरेक्टर ने इसे बंद करने का फैसला किया. 

मगर अब फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट का कहना है कि 'अपने 2' बंद नहीं हुई है, वो ये फिल्म जरूर बनाएंगे और इसे धर्मेंद्र के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रेजेंट करेंगे. दीपक ने बताया, 'लोग अफवाहें फैलाना बंद करें. अपने 2 बंद नहीं हुई है. ये फिल्म बन रही है और पूरे यकीन के साथ हो रही है. हम चुपचाप लेकिन लगातार काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने का सवाल कभी उठा ही नहीं. अपने 2 ना सिर्फ ट्रैक पर है बल्कि हमारे बैनर की अबतक की सबसे इमोशनल और जरूरी प्रोजेक्ट्स में से एक बनी हुई है.'

Advertisement

'अपने 2' से धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देंगे प्रोड्यूसर

दीपक ने आगे सीक्वल पर बात करते हुए कहा, 'अपने फिल्म धरम जी की थी. उनकी मौजूदगी, उनकी गर्मजोशी, उनकी आत्मा, जो कुछ भी वो थे, उसी ने उस फिल्म को वो मुकाम दिया. अपने 2 मेरे दिल के बहुत करीब है. कई मायनों में ये फिल्म धरम जी को एक श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति दिल से किया गया सम्मान. हम चाहते हैं कि सीक्वल उन्हें, उनके मूल्यों और उस इमोशनल दुनिया को सेलिब्रेट करे जो उन्होंने ऑन-स्क्रीन देओल परिवार के साथ बनाई थी.'

बता दें कि फिल्म 'अपने' साल 2007 में आई देओल परिवार की एकलौती फिल्म थी जिसमें धर्मेंद, सनी देओल और बॉबी देओल एकसाथ नजर आए थे. इस फिल्म के इमोशन ने लोगों पर अपना जादू चलाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसी फिल्म के जरिए फैंस के बीच देओल परिवार को लेकर एक इमोशनल कनेक्ट भी जुड़ा.

