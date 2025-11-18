scorecardresearch
 

काम के बदले हुई कॉम्प्रोमाइज की डिमांड, एक्ट्रेस का धनुष के मैनेजर पर आरोप, बोली- किस तरह का...

मान्या ने बताया कि श्रेयस ने उन्हें एक फिल्म के लिए बार-बार अप्रोच किया और कॉम्प्रोमाइज की बात कही, जबकि उन्होंने साफ मना किया. मान्या का कहना है कि यह पैटर्न खत्म होना चाहिए और कलाकारों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए.

धनुष के मैनेजर पर लगे गंभीर आरोप (Photo: Facebook @ManyaAnand)
धनुष के मैनेजर पर लगे गंभीर आरोप (Photo: Facebook @ManyaAnand)

धनुष का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. लेकिन इस बार उनकी खुद की वजह से नहीं बल्कि उनके मैनेजर श्रेयस की वजह से. तमिल टीवी एक्ट्रेस मान्या आनंद ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में धनुष के मैनेजर श्रीयस पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि श्रीयस ने उन्हें एक नई फिल्म के बारे में कॉन्टैक्ट किया था और कॉम्प्रोमाइज की बात कही थी. 

मान्या का सनसनीखेज दावा

मान्या का आरोप यूजर्स के लिए किसी शॉक से कम नहीं है. एक्ट्रेस ने दावा किया है कि श्रेयस ने उनके मना करने के बावजूद बार-बार उन्हें अप्रोच किया, और स्क्रिप्ट तक भेजी. लेकिन वो अपने फैसले पर डटी रहीं.  

सिनेउलेगम से बातचीत में मान्या ने याद किया कि श्रेयस ने उनसे पूछा था-“कमिटमेंट (एडजस्टमेंट) है.” इस पर जब मान्या ने पूछा कि “किस तरह का कमिटमेंट? मुझे कमिटमेंट क्यों देना चाहिए?” मान्या ने कहा कि उन्होंने साफ-साफ ऐसी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया.

मना करने के बावजूद की वही बात

एक्ट्रेस ने आगे दावा किया कि उनके मना करने के बाद भी श्रेयस ने उनसे कहा- “आप नहीं मानेंगी, चाहे धनुष सर ही क्यों न हों?” मान्या के अनुसार, श्रेयस ने उन्हें कई बार कॉल किया और धनुष की प्रोडक्शन कंपनी Wunderbar Films का लोकेशन भी भेजा. उनके इनकार करने के बावजूद उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दी.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मान्या ने कहा-“नहीं, मैंने नहीं पढ़ी. मैं यह फिल्म नहीं कर रही हूं. हम कलाकार हैं. हम काम करते हैं, आप हमसे काम लें, लेकिन बदले में कुछ और उम्मीद न रखें. अगर हम ऐसी मांगें मानते हैं, तो हमें गलत नाम दिया जाएगा. मेरा मानना है कि लोगों को इस पैटर्न को पहचानकर इसे खत्म करना चाहिए.”

एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया कि एक और मैनेजर ने भी उसी फिल्म के लिए उनसे ऐसी ही मांग की थी. 30 साल की मान्या ने वणथाई पोला नाम के तमिल टीवी सीरियल के लिए जानी जाती हैं. हालांकि मान्या का इंटरव्यू वायरल होने के बावजूद अब तक श्रेयस की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

