Dhaakad Box Office Day 6: कंगना की सबसे बड़ी फ्लॉप बनी धाकड़, 6 दिन में कमाए इतने करोड़

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं. कंगना ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी फिल्म धाकड़ (Dhaakad) को सिनेमाघरों में रिलीज किया था. हालांकि यह फिल्म पहले ही दिन औंधे मुंह गिर गई है. धाकड़ के साथ कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) रिलीज हुई थी. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धाकड़ की वजह से असर पड़ेगा. लेकिन पासा पलट गया है.

कंगना की फिल्म ने कमाए इतने पैसे

धाकड़ ने अपनी रिलीज के पहले दिन उम्मीद से बिल्कुल उलट 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. अब रिलीज के छठे दिन यह फिल्म किसी तरह घिस-पिटकर 4 करोड़ रुपये के कलेक्शन पर पहुंची है. बताया जा रहा है कि धाकड़ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 4.01 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं छह दिनों में भूल भुलैया 2 ने 84.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

