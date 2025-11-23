लाइमलाइट से दूर धर्मेंद्र की ये बहू, शोबिज छोड़कर बनी ट्रैवल व्लॉगर, आज कहां हैं बिजी?

पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर एक वक्त इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से छाई रहती थीं. लेकिन सालों पहले एक्टिंग फील्ड को छोड़कर वो ट्रैवल व्लॉगर बन चुकी हैं. वो फेसियल स्पा की फाउंडर भी हैं. लेकिन क्या जानते हैं दीप्ति का देओल खानदान से गहरा नाता है. वो कैसे हीमैन की फैमिली से जुड़ी हुई हैं, चलिए जानते हैं.

दीप्ति का देओल फैमिली से कनेक्शन

1997 में दीप्ति ने धर्मंद्र के कजिन वीरेंद्र के बेटे रणदीप आर्या संग शादी की थी. रणदीप ने 1980 के दौर में कई पंजाबी फिल्मों में काम किया था. दीप्ति एक ऐड फिल्म की शूटिंग के दौरान रणदीप से मिली थीं. ऐड में दोनों ने मैरिड कपल का रोल प्ले किया था. 1 साल के अंदर उनकी सगाई हो गई थी. लेकिन कपल ने 8 साल बाद शादी की थी. इस रिश्ते से दीप्ति के दो बेटे हैं. उनका नाम शुभ और शिव है. दीप्ति के बारे में एक और बात लोगों को नहीं मालूम हैं. वो टीवी के फेमस एक्टर अर्जुन बिजलानी से भी जुड़ी हुई हैं. अर्जुन ने दीप्ति की भतीजी नेहा स्वामी संग शादी की है.

दीप्ति यूपी के मेरठ की रहने वाली हैं. वो मुंबई में हैडक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए गई थीं. 18 की उम्र में उन्होंने ब्यूटी पेजेंट जीता था. फिर मॉडलिंग की दुनिया में दीप्ति की एंट्री हुई. दीप्ति के मुताबिक, उन्हें तुरंत सक्सेस और फेम मिल गया था. उन्होंने 1 साल के अंदर मुंबई में घर खरीद लिया था.

कैसे दीप्ति को मिला फेम?

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए पुराने इंटरव्यू में दीप्ति ने बताया था कि वो 22 की उम्र में मुंबई आई थी. उन्होंने शहर में अपना पहला बैंक अकाउंट खोला और कसम खाई की महीने के आखिर में उनके अकाउंट में लाख रुपये होंगे. पैसा कमाने का मॉडलिंग आसान तरीका था. इसमें वो सक्सेसफुल रहीं. 11 महीनों में उन्होंने मुंबई में अपना सपनों का आशियाना बनाय था. दीप्ति की पहली फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी. इसका नाम राम शास्त्र था. वो साउथ मूवीज में भी काम कर चुकी हैं. वो किंग खान के साथ फिल्म कभी हां कभी ना में काम करने वाली थीं. दोनों ने इससे पहले ऐड में काम किया था. लेकिन वो फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देते वक्त भाग गई थीं.

शादी के बाद दीप्ति ने अपने पैशन ट्रैवलिंग पर काम किया. उन्होंने फैमिली के साथ दुनिया घूमी. ट्रैवलिंग को वो अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मानती हैं. दीप्ति ने 2001 में अपने पति संग प्रोडक्शन कपंनी खोली. उनका यूट्यूब चैनल भी है. हाल ही में उन्होंने फेसिशयल स्पा कंपनी Face X Gym खोली है.



