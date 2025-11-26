दीपिका के हाथ से गए बड़े प्रोजेक्ट, अब घाटे में स्किनकेयर ब्रांड, महंगे प्रोडक्ट बेचने से हुआ नुकसान?

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का स्किनकेयर ब्रांड 82°E लॉन्च होने के बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. लॉन्च के समय जहां दीपिका के फैंस बहुत उत्साहित हुए थे, वहीं इसके महंगे दामों की वजह से कई लोग शिकायत भी करते रहे हैं. अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका के ब्रांड को भारी नुकसान हो रहा है. कंपनी फिलहाल खर्चे कम करके मुनाफे की स्थिति में आने की कोशिश कर रही है.

दीपिका की कंपनी को हो रहा नुकसान

82°E में दीपिका पादुकोण और उनके पिता प्रकाश पादुकोण डायरेक्टर हैं. यह ब्रांड कानूनी तौर पर DPKA यूनिवर्सल कंज्यूमर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत काम करता है. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सौंपी गई ताजा फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में उसकी कमाई में भारी गिरावट आई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में ब्रांड को करीब 12.26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.

MCA फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि वह खर्चों में बड़ी कटौती कर रही है. बयान में लिखा है, 'प्रबंधन लगातार कमाई बढ़ाने और खर्च कम करने के प्रयास कर रहा है ताकि कंपनी लाभकारी ट्रैक रिकॉर्ड बना सके.'

महंगे है 82°E के प्रोडक्ट्स

82°E को मिड-प्रिमियम ब्रांड के तौर पर पोजिशन किया गया है, जिसके प्रोडक्ट्स की कीमत 2,500 रुपये से 4,000 रुपये के बीच है. दीपिका ने अपनी सोशल मीडिया और स्टार पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है. उन्होंने अपने 80.5 मिलियन फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर कैंपेन चलाए हैं. इसके अलावा शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों संग इसे इस्तेमाल करते हुए वीडियो भी बनाई हैं. फिल्म ‘जवान’ के रिलीज के समय दीपिका और शाहरुख ने एक प्रमोशनल वीडियो शेयर किया था, जिसमें सुपरस्टार 82°E के प्रोडक्ट्स लगा रहे थे और दीपिका उन्हें गाइड कर रही थीं.

इतने हाई-क्वालिटी कैंपेन के बावजूद दीपिका का ब्रांड उड़ान नहीं भर पाया है. बाजार में उसकी टक्कर Foxtale, mCaffeine, Plum और Dot & Key जैसे तेजी से बढ़ते ब्रांड्स से है. ये ब्रांड उतनी ही अच्छी क्वालिटी के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं. दूसरी तरफ लग्जरी स्किनकेयर सेगमेंट में Estée Lauder और L’Occitane जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज पूरी तरह छाए हुए हैं.

कटरीना का ब्रांड कर रहा दमदार तरक्की

दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के ब्रांड एक ही कैटेगरी में नहीं हैं, लेकिन कटरीना का ब्रांड जबरदस्त तरक्की कर रहा है. कटरीना का Kay Beauty एक मेकअप ब्रांड है. फिर भी Kay Beauty कहीं ज्यादा सफल रहा है. इसने लॉन्च के सिर्फ तीन साल बाद ही 2022 में पहली बार मुनाफा कमाया था. ये ब्रांड 2019 में लॉन्च हुआ था. रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में Kay Beauty की कमाई 88.23 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और मुनाफा 11.3 करोड़ रुपये रहा.

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कटरीना कैफ ने यह ब्रांड नायका (Nykaa) के साथ मिलकर लॉन्च किया था. कंपनी में नायका की 51% हिस्सेदारी है, कटरीना के पास 42% है और बाकी 7.5% मैट्रिक्स के पास है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल Kay Beauty की कमाई 100–105 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी.

दीपिका ने किया था वादा

दीपिका पादुकोण ने ब्रांड लॉन्च करते समय बड़ी बातें कही थीं. उन्होंने कहा था, 'दुनिया में मैं कहीं भी रहूं, रोजाना छोटे-छोटे सेल्फ-केयर के काम लगातार करने से मुझे संतुलन मिलता है. मैं खुद को सबसे ज्यादा केंद्रित महसूस करती हूं. 82°E के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि हम सब लगातार और सादगी भरे सेल्फ-केयर से अपने सबसे सच्चे और असली स्वरूप से जुड़ सकें.' उन्होंने आगे कहा था, 'इस दिशा में पहला कदम हमारा वो स्किनकेयर रेंज है जो बहुत सोच-समझकर चुनी गई सामग्री से बना है, सावधानी से तैयार किया गया है और क्लिनिकली टेस्टेड भी है. ताकि आप अपनी स्किन की सेहत के लिए रोजाना आसान, आनंददायक और प्रभावी रिचुअल्स बना सकें.'

फिल्मी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दीपिका दो बड़ी फिल्मों- स्पिरिट और कल्कि 2 से बाहर हो चुकी हैं. हालांकि अभी भी उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. वह शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. इसके अलावा अल्लू अर्जुन और एटली की आने वाली फिल्म में भी वह मुख्य भूमिका में होंगी.

