दीपिका पादुकोण के फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' से बाहर होने के बाद इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है. डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म से एक्ट्रेस के बाहर होने की असली वजह सामने नहीं आई है. लेकिन दीपिका को लेकर ढेरों अफवाहें जरूर चल रही हैं. प्रोडक्शन हाउस वैजयंती फिल्म्स ने X पर एक ट्वीट कर दीपिका के 'कल्कि 2' में न होने का ऐलान किया था. उन्होंने ये भी लिखा कि ये फिल्म कमिटमेंट और उससे कहीं ज्यादा की हकदार है. इसी लाइन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था.
दीपिका पादुकोण को था घमंड?
'कल्कि 2' के निर्माताओं के दीपिका पादुकोण को फिल्म से हटाने के बाद अब एक नई अपडेट सामने आई है. न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि दीपिका ने इस फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही इसके सीक्वल के लिए 20 दिनों तक शूटिंग कर ली थी. प्रोडक्शन के एक करीबी सूत्र ने बताया कि दीपिका पादुकोण ने अपनी फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. खासकर, उन्हें पहली फिल्म में अपने काम के लिए मिली सराहना के बाद.
सूत्र ने कहा, 'दीपिका पादुकोण ने अपनी फीस में बढ़ोतरी की मांग की थी. उन्होंने 25% से काफी ज्यादा फीस की डिमांड की थी. उन्हें लग रहा था कि पिक्चर में उन्हें बदला नहीं जा सकता. असली मोड़ तब आया जब उनकी मैनेजमेंट ने बातचीत को संभाला. दीपिका को सीक्वल और उनके लिए बनाए गए मजबूत, प्रदर्शन-प्रधान किरदार के बारे में पूरी जानकारी थी. उन्होंने पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही पार्ट 2 के लिए लगभग 20 दिनों की शूटिंग की थी. इस कि पुष्टि निर्देशक नाग अश्विन ने कई मीडिया इंटरव्यू में की थी. अगले चरण के लिए दीपिका पादुकोण का शेड्यूल हमेशा आपसी सहमति से तय होना था, इसलिए डेट क्लैश का दावा बेबुनियाद है.'
दीपिका को किया गया कल्कि 2 से बाहर
वैजयंती मूवीज ने हाल ही में X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दीपिका के 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने की पुष्टि की थी. उन्होंने लिखा, 'यह आधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण, कल्कि 2898 एडी के आने वाले सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. सावधानीपूर्वक विचार के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद, हमें साझेदारी नहीं मिल सकी. कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्म इसके लिए पूरी कमिटमेंट और उससे भी अधिक की हकदार है. हम उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'
इस पोस्ट के वायरल होने और इंटरनेट पर हलचल मचने के बाद दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर की थी. इसमें उन्होंने शाहरुख खान का हाथ थामा हुआ था. ये फोटो फिल्म 'किंग' के सेट से थी. दीपिका ने लिखा था, 'लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया था, वह यह था कि फिल्म बनाने का अनुभव और जिन लोगों के साथ आप इसे बनाते हैं, वे इसके सफल होने से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से हर फैसले में इस सीख को लागू किया है. शायद यही वजह है कि हम अपनी छठी फिल्म एक साथ बना रहे हैं?' इस पोस्ट को 'कल्कि 2' मेकर्स को दीपिका का जवाब माना गया था.