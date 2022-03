नो फिल्टर सेल्फी में Deepika Padukone का नो मेकअप लुक, फैंस बोले- Awww Beauty

स्टनिंग दीपिका पादुकोण बॉलीवुड इंडस्ट्री की फैशन डीवा हैं. सिंपल हो या फिर ग्लैमरस लुक, दीपिका का हर अंदाज फैंस के दिलों को जीत लेता है. एक्ट्रेस इन दिनों स्पेन में अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग कर रही हैं. लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से एक्ट्रेस ने कुछ समय अपने लिए निकालकर फैंस संग खास फोटो शेयर की है.

सोशल मीडिया पर छाई दीपिका की नो फिल्टर सेल्फी

जी हां, दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक खास फोटो साझा की है. दीपिका ने नो मेकअप लुक में नो फिल्टर सेल्फी शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस हमेशा की तरह सुपर स्टनिंग लग रही हैं.

दीपिका के फोटो की सबसे खास बात यह है कि एक्ट्रेस की नो फिल्टर सेल्फी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई है. फोटो में दीपिका ने अपने शॉर्ट हेयर को ओपन ही रखा है. फोटो में दीपिका का पोज और उनका किलर एटीट्यूड फैंस को काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. नो फिल्टर सेल्फी फोटो शेयर करते हुए दीपिका पादुकोण ने कैप्शन में लिखा- In focus… #nofilter.

दीपिका पादुकोण पोस्ट

दीपिका के सिंपल लुक पर फिदा हुए फैंस

दीपिका ने जैसे ही अपने इंस्टा हैंडल पर अपनी फोटो शेयर की, फैंस ने एक्ट्रेस पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया. महज 1 घंटे के अंदर एक्ट्रेस की फोटो को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. कोई दीपिका को Awww beauty😍😍😍😍 कह रहा है, तो कोई So look always beautiful😍😍✨✨ लिखकर एक्ट्रेस की तारीफें कर रहा है.

दीपिका के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को हाल ही में गहराइयां फिल्म में देखा गया. फिल्म को ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन मिला है. वहीं, फिलहाल दीपिका फिल्म पठान की शूटिंग कर रही हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस शाहरुख खान संग एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करेंगी. फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी. पठान के अलावा दीपिका ऋतिक रोशन संग फिल्म फाइटर में भी नजर आएंगी.