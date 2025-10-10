scorecardresearch
 

Feedback

मां बनने के बाद बदली दीपिका पादुकोण की जिंदगी, कंफर्ट जोन से निकलीं बाहर, कहा- बेस्ट रोल...

दीपिका पादुकोण ने बताया कि मां बनने के बाद वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई हैं और अब वे ज्यादा सोशल हो गई हैं. दीपिका ने अभी तक अपनी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर भी चर्चा की.

Advertisement
X
दीपिका ने छोड़ी थी रेस 2 (Photo: Instagram @deepikapadukone)
दीपिका ने छोड़ी थी रेस 2 (Photo: Instagram @deepikapadukone)

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सितंबर 2024 में बेटी दुआ को जन्म दिया था. मां बनने के बाद दीपिका की लाइफ एकदम बदल चुकी है. उन्होंने मदरहुड को अपनी जिंदगी का बेस्ट रोल बताया है. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में मां बनने के बाद की अपनी जर्नी पर बात की है.

मदरहुड पर बोलीं दीपिका
CNBC TV18 को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने माना कि मां बनने के बाद वो कई मायनों में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हैं. वो कहती हैं- मैं हमेशा से एक शांत और धैर्य रखने वाली इंसान रही हूं. मेरा टोलरेंस और पेशेंस लेवल काफी हाई है. लेकिन मुझे लगता है ये सब आपको सब्र रखना सिखाता है. ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर पुश करता है. मुझे भी कंफर्ट जोन से इसने बाहर निकाला है. मां बनने के बाद मैं और ज्यादा सोशल हो चुकी हूं. मैं कभी सोशल पर्सन नहीं थी. अब दूसरे पेरेंट्स संग बात होती है. प्लेस्कूल का टर्म अचानक से फनी लगता है. 

मां का रोल सबसे बेस्ट- दीपिका

सम्बंधित ख़बरें

Deepika padukone breaks silence over her 8 hour shift demand
8 घंटे की शिफ्ट पर दीपिका ने तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री पर उठाए सवाल 
bollywood karwa chauth 2025
विराट कोहली से लेकर विक्की कौशल तक, पत्नियों के साथ रखते हैं करवा चौथ का व्रत 
Deepikas hijab, questions on My Body, My Choice! What is the whole matter?
दीपिका पादुकोण ने पहना हिजाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; देखें 
Deepika and Ranveer
अबाया पहनकर मस्ज‍िद में Deepika ने किया शूट, फिर... 
Deepika In Hijab
Deepika Padukone ने सूट-साड़ी छोड़ पहना हिजाब! 

दीपिका ने बताया कि वो हमेशा से मां बनना चाहती थीं. जिस वक्त से उनकी छोटी बहन अनीशा का जन्म हुआ, वो मां बनना चाहती थीं. इसलिए उनका मानना है इस वक्त वो अपनी जिंदगी का बेस्ट रोल प्ले कर रही हैं. मदरहुड की जर्नी का हर पल एंजॉय कर रही हैं. दीपिका ने इंटरव्यू में अपनी 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड पर भी बात की. उनका कहना है इंडस्ट्री में कई मेल सुपरस्टार सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं. मगर इसे लेकर कभी कोई हेडलाइन नहीं बनी. एक्ट्रेस ने फीमेल को मिलने वाली कम फीस पर भी रिएक्ट किया.

Advertisement

दीपिका पादुकोण के वर्कफ्रंट की बात करें, वो फिल्म कल्कि 2898AD के सीक्वल और स्पिरिट से वो बाहर हुई हैं. दोनों फिल्मों से उनके एग्जिट लेने के पीछे फीस और 8 घंटे की शिफ्ट बताई जा रही है. दीपिका को फैंस अल्लू अर्जुन संग मूवी में देखेंगे. इसे एटली डायरेक्ट करेंगे. रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका पादुकोण फिल्म किंग में भी नजर आएंगी. शाहरुख खान की मूवी में वो अहम रोल में दिखेंगी. शाहरुख के लिए दीपिका लकी चार्म हैं. दोनों ने साथ में सुपरहिट मूवीज दी हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement