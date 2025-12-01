scorecardresearch
 
दीपिका पादुकोण बनीं बॉलीवुड की ‘यूनिवर्स क्वीन’! हॉरर यूनिवर्स में एंट्री से होगा कमाल

दीपिका पादुकोण सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हैं, ब्रांड हैं. जब फिल्ममेकर्स कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो एक्टर्स की ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है. यही वजह है कि दीपिका पहले ही बॉलीवुड के दो बड़े फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा हैं. अब चर्चा है कि वो हॉरर यूनिवर्स में भी एंट्री लेने जा रही हैं.

अब हॉरर यूनिवर्स में भौकाल जमाएंगी दीपिका पादुकोण (Photo: IMDB)
दीपिका पादुकोण स्क्रीन पर नजर आएं या नहीं, खबरों में बराबर बनी रहती हैं. पिछले दिनों दीपिका नए प्रोजेक्ट्स साइन करने के लिए कम, साइन किए हुए प्रोजेक्ट्स से दूरी बनाने के लिए ज्यादा चर्चा में रहीं. पर इस बार वो एक तगड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए खबरों में हैं. चर्चा गर्म है कि दीपिका, दिनेश विजन के हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रही हैं. मगर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये चर्चा सही साबित हुई तो दीपिका बॉलीवुड की 'यूनिवर्स क्वीन' भी बन जाएंगी. 

हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगी दीपिका
मिड डे ने रिपोर्ट किया है कि दीपिका पादुकोण अब बॉलीवुड के हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रही हैं. इस यूनिवर्स में 'स्त्री', 'भेड़िया', 'मुंज्या' और 'थामा' जैसे सुपरनेचुरल किरदार आते हैं. कहानी के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि दीपिका, बंगाली दंतकथाओं से निकला एक किरदार निभाने वाली हैं. उनका किरदार इस हॉरर यूनिवर्स की दो बड़ी फिल्मों का हिस्सा हो सकता है.

दिनेश विजन का ये हॉरर यूनिवर्स एक दिलचस्प डायरेक्शन में बढ़ रहा है. मिड बजट फिल्म 'स्त्री' (2018) से शुरू हुआ ये यूनिवर्स अब धीरे-धीरे टॉप टियर के स्टार्स तक पहुंच रहा है. 'स्त्री 2' से इसमें अक्षय कुमार के लिए दरवाजे खुले. 'थामा' से आयुष्मान खुराना के साथ, टॉप एक्ट्रेसेज में से एक रश्मिका मंदाना की एंट्री हुई. आलिया भट्ट इस यूनिवर्स की फिल्म 'चामुंडा' में नजर आने वाली हैं.

श्रद्धा कपूर शुरुआत से ही इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं. अब रश्मिका, आलिया के बाद दीपिका की एंट्री से हॉरर यूनिवर्स में टॉप एक्ट्रेसेज का जमावड़ा हो जाएगा. दिलचस्प ये भी है कि दिनेश विजन का ये यूनिवर्स बड़े मेल स्टार्स की बजाय, बड़ी एक्ट्रेसेज पर ज्यादा फोकस कर रहा है.

'यूनिवर्स क्वीन' बन जाएंगी दीपिका 
दीपिका ने हॉरर यूनिवर्स की ये फिल्म साइन की है या नहीं, ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ही कन्फर्म होगा. लेकिन अगर ऐसा होता है तो दीपिका बॉलीवुड के तीन बड़े सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएंगी.

2023 में 'पठान' से दीपिका ने स्पाई-यूनिवर्स में एंट्री की थी. पिछले साल आई 'सिंघम अगेन' से वो कॉप-यूनिवर्स में भी कदम रख चुकी हैं. ये दोनों बॉलीवुड के दो बड़े सिनेमेटिक यूनिवर्स हैं. इनके अलावा तीसरा बड़ा यूनिवर्स, हॉरर यूनिवर्स ही है. अगर दीपिका ने ये यूनिवर्स जॉइन किया, तो वो तीन बड़े सिनेमेटिक यूनिवर्स जॉइन करने वाली अकेली एक्ट्रेस होंगी. 

आलिया भट्ट अभी तक 'ब्रह्मास्त्र' वाले अस्त्र-वर्स का हिस्सा थीं, अब हॉरर यूनिवर्स में आने वाली हैं. कटरीना ने स्पाई और कॉप यूनिवर्स की फिल्में की हैं. जबकि श्रद्धा, रश्मिका और कृति सेनन अभी तक एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं- हॉरर यूनिवर्स. इसलिए अगर दीपिका दिनेश विजन का हॉरर यूनिवर्स जॉइन करती हैं तो उन्हें बॉलीवुड की  'यूनिवर्स क्वीन' कहना बिलकुल सटीक होगा.

