कल्कि 2898AD के सीक्वल से क्यों बाहर हुईं दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन संग फिल्म बनी वजह?

बॉलीवुड डीवा दीपिका पादुकोण को फिल्म कल्कि 2898AD के सीक्वल में देखने का इंतजार कर रहे फैंस को झटका लगा है. गुरुवार को प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज ने अनाउंस किया कि एक्ट्रेस कल्कि2898AD के सीक्वल में नहीं दिखेंगी. दीपिका के फिल्म से बाहर होने की वजह का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन ये पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई है. इंटरनेट यूजर्स के बीच दीपिका के फिल्म के बाहर होने की वजह को लेकर बहस छिड़ी हुई है.
दीपिका क्यों हुईं प्रभास की फिल्म से बाहर?
अब HT सिटी ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दीपिका के बाहर होने की वजह बताई है. सूत्र का कहना है कि कल्कि2898AD के सीक्वल को इस साल के आखिर में शूट किया जाना था. जबकि दीपिका की तरफ से उनकी तब की डेट्स फिल्ममेकर एटली को दी हुई थी. दोनों फिल्मों का शूटिंग शेड्यूल क्लैश हो रहा था. इस वजह से दीपिका की टीम और फिल्म कल्कि2898AD के प्रोड्यूसर्स के बीच विवाद पैदा हो गया. कल्कि के मेकर्स के दिमाग में फिल्म का शूटिंग शेड्यूल फिक्स था.
दीपिका को लेकर हुई क्या अनाउंसमेंट?
प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज ने X पर पोस्ट लिखा- ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि दीपिका कल्कि2898AD के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. काफी विचार विमर्श के बाद हमने अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया है. पोस्ट में बताया गया कि कल्कि2898AD के पहले पार्ट में दीपिका के साथ लंबी जर्नी तय करने के बावजूद एक्ट्रेस के साथ मेकर्स ये पार्टनरशिप को बरकरार नहीं रख सके. उनकी फिल्म कल्कि एक अच्छा कमिटमेंट डिजर्व करती है. पोस्ट की आखिर में दीपिका को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए गुडलक विश किया गया है.
अल्लू अर्जुन संग दिखेंगी दीपिका
दीपिका इससे पहले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट से बाहर हुईं. मेकर्स ने उनके 8 घंटे काम करने की डिमांड को नहीं माना था. अब इस फिल्म के लिए भी क्या दीपिका की टीम से ऐसी कुछ मांग की गई थी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. एक्ट्रेस की कंफर्म मूवी में एटली की AA22xA6 शामिल है. इसमें दीपिका पहली बार साउथ स्टार अल्लू अर्जुन संग काम करेंगी. मूवी में एक्ट्रेस का एक्शन मोड दिखेगा. 2027 में इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.