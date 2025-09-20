'कल्कि 2' से बाहर हुईं दीपिका, मिला शाहरुख खान का साथ, मेकर्स पर किया तंज?

दीपिका पादुकोण ने 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से अपनी विदाई के बाद आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है. एक्ट्रेस ने शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' के सेट से फोटो शेयर की है. दीपिका ने शाहरुख संग एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के हाथ को थामा हुआ है. एक्ट्रेस ने कैप्शन में किंग खान को लेकर लिखा, 'लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया था, वह यह था कि फिल्म बनाने का अनुभव और जिन लोगों के साथ आप इसे बनाते हैं, वह उसकी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखता है. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने हर फैसले में इस सीख को अपनाया है. और शायद यही वजह है कि हम छठी फिल्म एक साथ बना रहे हैं.'

दीपिका ने शाहरुख को टैग किया और #King और #Day1 हैशटैग जोड़े. ये पोस्ट बॉलीवुड की सबसे चर्चित ऑनस्क्रीन जोड़ी के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है. 2007 में 'ओम शांति ओम' में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने पहली बार साथ काम किया था. 'किंग' दोनों का छठा प्रोजेक्ट होगा. दीपिका के इस फिल्म में काम करने की चर्चा काफी वक्त से थी, जिसे अब एक्ट्रेस ने कन्फर्म भी कर दिया है. 'कल्कि 2' से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण विवादों में आ गई थीं. उनकी खूब आलोचना भी हुई. अब एक्ट्रेस की नई पोस्ट, 'कल्कि' मेकर्स और आलोचकों को उनका जवाब मानी जा रही है.

कुछ दिन पहले प्रोडक्शन हाउस वैयजयंती मूवीज ने X पर एक आधिकारिक नोट शेयर किया था. इसके जरिए उन्होंने दीपिका पादुकोण के फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने का ऐलान किया था. पोस्ट में कहा गया था, 'यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. गहन विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद, हम एक साझेदारी नहीं बना पाए. और कल्कि जैसी फिल्म उस कमिटमेंट और उससे भी ज्यादा की हकदार है. हम उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'

निर्देशक नाग अश्विन ने भी इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की थी, जो वायरल हुई. एक फैन एडिट वीडियो को उन्होंने शेयर किया था, जिसमें भगवान कृष्ण की एंट्री देखी जा सकती थी. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'आप जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आगे क्या होगा. इससे यूजर्स में यह अटकलें शुरू हो गईं कि क्या यह दीपिका के फिल्म से जाने की तरफ इशारा था.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'कल्कि 2' से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की वजह उनकी डिमांड्स थीं. बताया गया था कि एक्ट्रेस अपनी सैलरी में 25 फीसदी इजाफे के साथ 7 घंटे की वर्क शिफ्ट मांगी थी. इसके अलावा एक्ट्रेस ने 5 स्टार होटल में स्टे और अपनी 25 मेंबर की टीम के खाने का खर्च भी मांगा था.

इससे पहले मई में एक्ट्रेस को संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से भी हाथ धोना पड़ा था. बताया गया था कि दीपिका ने वांगा से आठ घंटे की वर्क शिफ्ट की डिमांड, प्रॉफिट-शेयरिंग क्लॉज, मदरहुड को प्राथमिकता देने और तेलुगू डायलॉग्स की डबिंग न करने की बात कही थी.

