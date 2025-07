क्या है 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम'? जहां दीपिका का चमकेगा नाम, क्या पैसे देकर खरीदा सम्मान?

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकीं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब हॉलीवुड में छाने के लिए तैयार हैं. उनका नाम क्लास 2026 की हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम लिस्ट में शुमार हुआ है. हॉलीवुड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इसकी अनाउंसमेंट करके एक्ट्रेस के फैंस को गुड न्यूज दी. दीपिका इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस भी बन गई हैं.

हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर दीपिका पादुकोण

दीपिका भारत का नाम इंटरनेशनल स्टेज पर कई बार रोशन कर चुकी हैं. 2018 में उन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया था. इसके बाद उन्हें TIME100 इम्पैक्ट अवॉर्ड भी मिला. फिर उन्होंने 2022 कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रॉफी अनवील करके एक नया इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी थीं. अब दीपिका का नाम हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम लिस्ट में भी शामिल हुआ है.

दीपिका के साथ हॉलीवुड के कई दिग्गज आर्टिस्ट्स जैसे एमिली ब्लंट, टिमोथी चालमेट, रामी मालेक, रैचेल मैकऐडम्स, स्टैनली टुच्ची, डेमी मूर और कई मशहूर ग्लोबल आर्टिस्ट्स का नाम भी शामिल है. दुनियाभर के मशहूर सितारों के बीच दीपिका ने ना सिर्फ इंडियन सिनेमा, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. दीपिका इस सम्मान को पाने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी हैं. एक्ट्रेस ने इस फेम को पाने की खुशी भी जताई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करके 'धन्यवाद' लिखा.

हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान पाने के बाद दीपिका का रिएक्शन

क्या होता है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम?

'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' अमेरिका के लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में एक जगह है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फेमस आर्टिस्ट्स को उनके जरूरी योगदान के लिए सम्मानित करता है. इसमें हॉलीवुड बुलेवार्ड स्ट्रीट के 15 ब्लॉक और वाइन स्ट्रीट के तीन ब्लॉक के फुटपाथ में लगे 2,800 से ज्यादा पांच नुकीले, टेराजो और पीतल के सितारे शामिल होते हैं जिसमें सभी सम्मानित आर्टिस्ट्स के नाम होता है. इसमें एक्टर्स के अलावा डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स जैसे कई आर्टिस्ट्स को भी सम्मानित किया जाता है.

क्या एक्टर्स को ये सम्मान पाने के लिए देनी पड़ती है फीस?

'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' पर अपना नाम हर आर्टिस्ट पाना चाहता है. फिर भले ही इसके लिए उन्हें कितनी ही भारी कीमत चुकानी पड़े, वो इस सम्मान के लिए भारी फीस देने को भी तैयार रहते हैं. हालांकि ये सम्मान सिर्फ पैसों से नहीं मिलता है. इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है जिसे एक आर्टिस्ट को पूरा करना पड़ता है. वॉक ऑफ फेम के मुताबिक, एक आर्टिस्ट करीब पांच सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव रहना चाहिए. इस दौरान वो कई अवॉर्ड्स से भी सम्मानित होने चाहिए.

'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' में अपने नाम का सितारा पाने के लिए आर्टिस्ट एक भारी-भरकम फीस भी चुकाता है. इस सम्मान के लिए चुने जाने के बाद, आर्टिस्ट को करीब $75,000 (64 लाख रुपये) की स्पॉन्सरशिप फीस भरनी पड़ती है. इसके अलावा वो एक $250 (22 हजार रुपये) की आवेदन फीस भी भरते हैं. इसमें उनके नाम का स्टार बनने, उसे लगाने और देख-रेख की फीस शामिल होती है.

दीपिका से पहले इन भारतीय मूल आर्टिस्ट्स को मिला ये सम्मान

दीपिका पादुकोण इंडिया की पहली एक्ट्रेस बनी जिन्हें ये सम्मान हासिल हुआ. ऐसा करके उन्होंने भारत का नाम दुनियाभर में रोशन किया. मगर दीपिका से पहले इंडिया से ही संबंध रखने वाले कुछ ऐसे एक्टर्स भी शामिल हैं जिनका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की लिस्ट में शुमार हुआ था. साबू दस्तागिर और मिंडी कालिंग भारतीय मूल के वो आर्टिस्ट्स हैं जिन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है.

साबू दस्तागिर भारतीय मूल के पहले एक्टर थे जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया था. वो 60s के दशक में फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे. उन्होंने 'एलिफेंट बॉय', 'जंगल बुक' जैसी शानदार फिल्मों में एक्टिंग की थी. हालांकि वो बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं कर पाए. उनकी महज 39 की उम्र में मौत हो गई थी. वहीं मिंडी कालिंग मौजूदा वक्त में हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी हुई हैं. उनकी नेटफ्लिक्स सीरीज 'Never have I ever' काफी फेमस है.

