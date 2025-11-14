हिट के इंतजार में जावेद जाफरी का बेटा, 'दे दे प्यार दे 2' से चमकेगी किस्मत?

बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर कई बातें कही जाती हैं. हर किसी का मानना है कि अगर एक स्टार बड़े पर्दे पर सक्सेसफुल है, तो उसके बच्चे भी उतनी ही सफलता हासिल करेंगे. लेकिन कई लोगों के केस में इसका एकदम उल्टा होते भी देखा गया है. एक्टर जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी, डेब्यू के बाद से लोगों की नजरों में चमकने की कोशिशों में लगे हुए हैं.

मिजान जाफरी का बॉक्स ऑफिस स्ट्रगल

मिजान का डेब्यू साल 2019 में हुआ था. वो फिल्म 'मलाल' में नजर आए थे. लेकिन उनकी फिल्म देखने जनता नहीं पहुंची. नतीजा ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर घोषित की गई. कई लोगों के मुताबिक, मिजान में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की झलक दिखती है. वो रणवीर सिंह की दो फिल्में 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' पर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं.

गौर करने वाली बात ये है कि मिजान ने अपना फिल्मी करियर संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज फिल्ममेकर के प्रोडक्शन में शुरू किया था. मिजान ने संजय लीला भंसाली के साथ तीन फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, जिसमें आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' भी शामिल है.

'मलाल' के बाद, मिजान 'हंगामा 2', 'यारियां 2', 'द मिरांडा ब्रदर्स' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. हालांकि ये सभी फिल्में ऑडियंस के लिए यादगार साबित नहीं रह पाई. वो टैलेंटेड होने के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करते दिखाई दिए. कुछ महीनों पहले मिजान, इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की चर्चित फिल्म 'नादानियां' में भी नजर आए थे. मगर उसमें भी उनका काम यादगार नहीं था.

'दे दे प्यार दे 2' से मिलेगी सफलता?

मिजान जाफरी अपने करियर में लगभग पांच फिल्में कर चुके हैं, जिसमें से आधी ओटीटी रिलीज तो बाकी थिएटर में रिलीज हुई हैं. लेकिन किसी ने भी उनके करियर को उठाने का काम नहीं किया है. लोगों के बीच मिजान जाफरी की पहचान वैसी नहीं बन पाई, जितना वो चाह रहे हैं.

अब मिजान अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आ रहे हैं, जो 14 नवंबर यानी शुक्रवार को रिलीज हुई है. इस फिल्म के गाने '3 शौक' में उनका डांस बेमिसाल रहा है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में उनके पिता जावेद जाफरी भी हैं, जिनके साथ मिजान का डांस लोगों का दिल जीत रहा है.

आजतक के रिव्यू के मुताबिक, 'दे दे प्यार दे 2' एक बेहतरीन फैमिली फिल्म है जिसमें कॉमेडी का तगड़ा पंच है. ऐसे में अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है, तो इससे मिजान जाफरी को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है. उन्हें अपने करियर की पहली हिट फिल्म मिलेगी.

