दंगल फेम जायरा वसीम ने किया निकाह, शौहर संग शेयर की फोटो, लिखा- कुबूल है...

18 साल की उम्र में बॉलीवुड को अलविदा कहने वाली दंगल फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम ने शादी कर ली है. शुक्रवार को उन्होंने अपने निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

जायरा वसीम ने की शादी (Photo:Instagram/@zairawasim_)
कई साल पहले बॉलीवुड छोड़ चुकीं दंगल फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम ने शादी कर ली है. उन्होंने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी. अचानक जायरा वसीम ने शादी की पोस्ट शेयर कर सभी को हैरान कर दिया. पूर्व एक्ट्रेस ने दो फोटो शेयर की, जिसमें एक में वो अपने निकाहनामा पर साइन कर रही हैं, और दूसरी फोटो में वो अपने पति के साथ चांद को देख रही है.

हालांकि जायरा वसीम ने अपने पति का नाम नहीं बताया है. साथ ही शेयर की गई फोटो में दोनों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है. अपने इस खास दिन पर जायरा ने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पना था. जायरा वसीम ने इन फोटो को शेयर कर लिखा, 'कुबूल है x3'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zaira Wasim (@zairawasim_)

2019 में छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री
बता दें कि जायरा वसीम ने साल 2019 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके पीछे उन्होंने कई वजह बताई थीं. जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने काम से खुश नहीं थी. उसका करियर धर्म के रास्ते में रुकावट बन रहा था. जिस वजह से उन्होंने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली.

