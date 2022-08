Cuttputlli Teaser: Akshay Kumar ने दिया सरप्राइज, रिलीज किया नई फिल्म का टीजर, पकड़ने निकले सीरियल किलर

बॉलीवुड में अगर कोई एक्टर है जो कभी ब्रेक नहीं लेता, तो वो हैं अक्षय कुमार. सालभर में ढेरों फिल्में करने वाले अक्षय के पास प्रोजेक्ट्स की भरमार है. इसी लिस्ट में अब 'कठपुतली' (Cuttputlli) का नाम भी जुड़ गया है. नहीं, नहीं, अक्षय कुमार गांव-गांव जाकर कोई खेल नहीं दिखाने वाले, बल्कि ये तो उनकी नई फिल्म का नाम है.

अक्षय कुमार की नई फिल्म का टीजर रिलीज

अक्षय कुमार ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उनकी अपनी नई फिल्म 'कठपुतली' (Cuttputlli Teaser) का टीजर रिलीज कर दिया है. इस टीजर में अक्षय कुमार पुलिसवाले के रोल में नजर आ रहे हैं. वह सीरियल किलर की तलाश कर रहे हैं. वह कहते हैं कि 'सीरियल किलर के साथ नहीं, माइंड गेम खेलनी चाहिए. वो हमारे साथ खेल रहा है.'

इस फिल्म का ट्रेलर शनिवार को आएगा. 'कठपुतली' सिनेमाघरों के बजाए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. इसकी रिलीज डेट 2 सितम्बर तय हुई है. जाहिर है कि बड़े पर्दे से दूर अब अक्षय कुमार ओटीटी पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. फिल्म के टीजर से साफ है कि वह एकदम अलग किरदार को निभाने वाले हैं. साथ ही यह फिल्म सस्पेंस से भरी होने वाली है, जिसे देखने में मजा आएगा.

Yeh khel power ka nahi, mind ka hai.

Aur is mind game mein aap aur main…sab #Cuttputlli hain.

Dropping on @DisneyPlusHS, 2nd September. Trailer out tomorrow@vashubhagnani @Rakulpreet @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms #CuttputlliOnHotstar pic.twitter.com/l9uyi2Pp7Z