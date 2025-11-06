सेट पर एक्टर्स के चलते हैं अफेयर्स, फराह खान का खुलासा, बोलीं- माहौल ही बहुत...

बॉलीवुड में अगर कोई कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर सबसे ज्यादा मशहूर हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि फराह खान हैं. इन्होंने न सिर्फ डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया है, बल्कि एक्टिंग भी कर चुकी हैं. साल 2012 में फराह 'शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी' में नजर आई थीं. हाल ही में ये ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो 'टू मच' में दिखीं. अपने एक्टिंग करियर को लेकर फराह ने यहां शो में खुलकर बात की. साथ ही ये भी बताया कि सेट पर एक्टर्स के अफेयर चलते हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगता.

फराह खान ने खोली बॉलीवुड की पोल

फराह ने कहा- सच कहूं तो मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया था, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मैं फालतू बैठी थी और मेरे पास बोमन ईरानी की कॉल आई थी. संजय लीला भंसाली साहब मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रोज पूरा दिन सेट पर होती हो और बोमन, फराह के साथ काम करना सही रहेगा.

मैं एक बार एक्ट्रेस बनी थी, उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मेरे बस में नहीं एक्टिंग और न ही मैं कर सकती हूं. ये मेरे लिए बना ही नहीं है. मुझे एक्टिंग कुछ खास समझ नहीं आई. आप बस जाओ सेट पर और वेट करो. मैंने बोमन से कहा कि अब मुझे पता लग रहा है कि आखिर एक्टर्स के सेट पर क्यों अफेयर्स चलते हैं. क्योंकि वो बैठे-बैठे बोर हो जाते होंगे. इसलिए कुछ कर ही लो.

Advertisement

ट्विंकल और काजोल के शो पर काफी सारे अफेयर्स की चर्चा हुई. फराह ने ये माना कि उम्र वाले लोग अपना अफेयर छिपाने में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वहीं जो यंग एक्टर्स होते हैं वो अपना अफेयर छिपा नहीं पाते हैं.

ट्विंकल-काजोल के शो पर हुई बातचीत

बता दें कि फराह खान अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं. इसमें वो अपने कुक दिलीप को भी रखती हैं. रातोरात दिलीप काफी पॉपुलर हो गए. उनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ी है. साथ ही दिलीप को लेकर बीच में खबर आई थी कि उन्होंने यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया है कि वो चार मंजिला घर बनवा रहे हैं. जो कि बिहार में बन रहा है. फराह ने भी दिलीप की सैलेरी बढ़ाई है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही थीं.

दिलीप और फराह जो यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करते हैं, उसमें वो एक बारी में एक सेलेब के घर जाते हैं और वहां खाना पकाते हैं. साथ ही घर भी दिखाते हैं. फैन्स को फराह का ये आइडिया काफी पसंद आ रहा है. वो उनके काम की सराहना भी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----