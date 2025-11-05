कोरियोग्राफर के पास नहीं था काम-धंधा, सलमान ने पार लगाई नैया, बोला- वो मेरे लिए भगवान...

फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा बिजनेस है. इसमें फ्रेश नए टैलेंट आते हैं और काम करते हैं. कुछ किस्मत भी होती है. अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई तो दोबारा काम मिलता है, वरना नहीं. कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने हाल ही में इंडस्ट्री की सच्चाई बताई. साथ ही सलमान खान का धन्यवाद भी किया.

चिन्नी ने सलमान को बताया 'भगवान'

चिन्नी का कहना रहा कि सलमान का नेचर काफी मदद करने वाला है. उनके पास एक समय पर काम नहीं था, तब सलमान ने ही उनकी नैया पार लगाई थी. काम दिया था. जब चिन्नी को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो सलमान खान ही उनकी मदद के लिए आगे आए थे. 'फ्राइडे टॉकिज' संग बातचीत में चिन्नी ने कहा- मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. गोविंदा के बाद मैंने अगर किसी के साथ फिल्में की हैं तो वो सलमान खान हैं. मेरे लिए तो सलमान सोने का दिल रखने वाले इंसान हैं. हां, उनका अपना एक स्टाइल है. पर दिल सोने का है.

मेरे लिए सलमान मसीहा हैं. जब भी मेरे पास काम नहीं होता था तो मैं उन्हीं को फोन करता था. कहता था कि सलमान मुझे काम चाहिए. वो इसपर तुरंत प्रभाव से काम करते थे. मुझे आज भी याद है कि मैं थाईलैंड में एक साउथ इंडियन फिल्म कर रहा था तो मैंने सलमान को मैसेज किया था. मैंने काम मांगा था. मैसेज करने के बाद मैं शूट में बिजी हो गया था और भूल गया था.

सलमान ने दिया चिन्नी को काम

चिन्नी ने आगे कहा कि सलमान से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे काम ऑफर किया. कहा कि कल से तुम 'बिग बॉस' को डायरेक्ट करोगे. उस समय शो शुरू हो रहा था. कल से तुम डायरेक्टर बनोगे, कमबैक. सलमान इस तरह के इंसान हैं. वो बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं. उनका दिल बहुत बड़ा है. आप सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री में किसी के भी साथ कम्पेयर नहीं कर सकते हैं.

अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले सलमान के पास ही आता है. सलमान बहुत लोगों की मदद करते हैं. अगर आप परेशानी में हो और आपके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है तो वो आपके साथ खड़े होंगे. मैं इस सलमान को जानता हूं. मैंने हमेशा देखा है कि सलमान ने लोगों की मदद की है.

सलमान भगवान हैं. उन्होंने मुझे डायरेक्शन ऑफर्स तक दिए हैं. वो आज भी मुझे डायरेक्शन के लिए बुलाते हैं जबकि फिल्म का डायरेक्टर वहीं होता है. वो भगवान का भेजा बंदा है. उनकी तरह सबका दिल नहीं होता. बाकी का पता नहीं.

