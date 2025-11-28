पति से दुखी सेलिना जेटली, मीडिया से की दरख्वास्त, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें मत घसीटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली काफी समय से सुर्खियों में हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा के साथ-साथ मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना कि पीटर ने उन्हें 'अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. एक्ट्रेस की न्यूड तस्वीरें क्लिक कीं और उन्हें ब्लैकमेल किया. साथ ही उनपर अन्य पुरुषों के साथ सोने के लिए दबाव डाला.

और पढ़ें

सेलिना ने X पर शेयर की पोस्ट

सेलिना का ये केस पूरी मीडिया में चल रहा है. ऐसे में एक्ट्रेस ने नोटिस किया कि कुछ चैनल्स उनके साथ उनके बच्चों की भी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में सेलिना ने पोस्ट शेयर कर मीडिया से गुजारिश की है कि वो ऐसा न करें. सेलिना ने लिखा है- मीडिया के सभी मेंबर्स से मैं गुजारिश करना चाहती हूं कि मेरे किसी भी लीगल मामले में मेरे बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से प्लीज बचें.

मैं आप लोगों की हमेशा आभारी रहूंगी और आप लोग मेरे मामले को जितनी सेंसिटिविटी के साथ दिखा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया. एक मां आपसे ये बात कह रही है, जिसका दिल टूटा हुआ है. सेलिना जेटली.

बता दें कि सेलिना और पीटर हाग ने साल 2011 में शादी की थी. शादी के एक साल बाद दोनों ने जुड़वां बेटों का स्वागत किया. फिर साल 2017 में दोनों को फिर से जुड़वां बच्चे हुए, पर पैदा होने के बाद एक बेटे ने दम तोड़ दिया. सेलिना और पीटर के तीन बच्चे हैं.

Advertisement

सेलिना ने इससे पहले भी लिखी थी एक पोस्ट

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने लिखा, "अपनी जिंदगी के सबसे मजबूत और सबसे मुश्किल तूफान के बीच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अकेले लड़ती रहूंगी, बिना किसी माता-पिता के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी दुनिया की छत उन सभी खंभों के बिना होगी जिन पर कभी मेरी दुनिया टिकी थी, मेरे माता-पिता, मेरा भाई, मेरे बच्चे, और वो जिसने मेरे साथ खड़े रहने, मुझसे प्यार करने, मेरी देखभाल करने और मेरे साथ हर मुश्किल सहने का वादा किया था."

"जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया. जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया था, वे चले गए. जिन वादों पर मैंने विश्वास किया था, वे चुपचाप टूट गए. लेकिन तूफान ने मुझे डुबोया नहीं. उसने मुझे बचाया. उसने मुझे तूफान से निकालकर गर्म रेत पर फेंक दिया. उसने मुझे अपने अंदर की उस औरत से मिलने पर मजबूर किया जो मरने से मना करती है. क्योंकि मैं एक सैनिक की बेटी हूं."

"हिम्मत, अनुशासन, हिम्मत, मजबूती, आग और विश्वास पर पली-बढ़ी हूं. मुझे सिखाया गया है कि जब दुनिया मुझे गिराना चाहे तो उठना है. जब मेरा दिल टूट रहा हो तो लड़ना है. जब मेरे साथ गलत हुआ हो तो कोई रहम नहीं दिखाना है. जब यह नामुमकिन लगे तब भी जिंदा रहना है."

---- समाप्त ----