Celina Jaitly ने शेयर कीं फेवरेट स्विमसूट फोटोज, बोलीं- दिमाग कहता है पैनकेक, बिकिनी बॉडी को चाहिए एग व्हाइट्स

Celina Jaitly Bikini Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली (Celina Jaitly) अपने दौर की जानी-मानी हीरोइन रह चुकी हैं. आज भी यह सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फैन्स संग खुद की फोटोज शेयर करती नजर आती हैं. हाल ही में सेलिना जेटली ने खुद की कुछ थ्रोबैक बिकिनी फोटोज शेयर कीं. इन फोटोज में एक फोटो प्रेग्नेंसी के दौरान उनके बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए की भी है.

मजेदार है कैप्शन

सेलिना जेटली ने जो फोटोज शेयर की हैं, उसमें वह तरह-तरह की बिकिनी पहने नजर आ रही हैं. एक फोटो में सेलिना जेटली समंदर किनारे बिकिनी में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती भी दिखाई दे रही हैं. सेलिना जेटली ने फोटोज के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. सेलिना जेटली लिखती हैं, "तो ऐसा है कि जब पूरी लाइफ जब आपका दिमाग कहे कि पैनकेक्स खाओ और बिकिनी बॉडी कहे कि एग व्हाइट्स खाओ. ऐसे में आप असमंजस में आ जाते हैं. हर किसी की अपनी एक अलग यूनिक लिस्ट होती है और मेरी यह लिस्ट फेवरेट है. मैं यह फोटोज डाउनलोड की हैं खुद की, वह भी स्विमसूट में."

So, when you live your entire life with:Mind says pancakes,but your bikini says egg whites type of conflict you end up on a list.Everyone has some or the other unique list & apparently this is a list of my most liked/downloaded photographs in a swimsuit. #celinajaitly #Summertime pic.twitter.com/mEH4tixWPE