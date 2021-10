Bunty Aur Babli 2: सैफ अली खान-रानी मुखर्जी का First Look आउट, एक्टर ने बढ़ाया वजन

सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म 'बंटी और बबली 2' का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. फिल्म को लेकर काफी समय से बज बना हुआ है. ऐसे में अब रानी और सैफ का लुक फैंस का उत्साह और बढ़ाने वाला है. फिल्म 'बंटी और बबली 2' के लिए सैफ अली खान ने अपना वजन भी बढ़ाया है.

देखें सैफ-रानी के फर्स्ट लुक

फिल्म में सैफ अली खान, राकेश उर्फ बंटी का रोल निभा रहे हैं. राकेश एक रेलवे टिकट कलेक्टर है. उनकी जोड़ी रानी मुखर्जी के साथ जमी है. रानी, विम्मी उर्फ बबली के किरदार में हैं. पहले लुक में आप रानी मुखर्जी को ब्लू कलर के फ्लोरल प्रिंट वाले सूट में हेलमेट लगाए देख सकते हैं. वहीं एक और फोटो में सैफ सिलेंडर उठाए खड़े हैं और रानी उनके पेट का साइज नाप रही हैं.

'BUNTY AUR BABLI 2': SAIF - RANI FIRST LOOK... #YRF unveils #FirstLook of #SaifAliKhan [as #Rakesh aka #Bunty] and #RaniMukerji [as #Vimmy aka #Babli] in #BuntyAurBabli2... 19 Nov 2021 release. pic.twitter.com/hsEm4LMVN3