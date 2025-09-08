scorecardresearch
 

Feedback

बोनी कपूर ने रिवील किया श्रीदेवी का सीक्रेट! बोले- खड़ी होकर देखती थीं कि...

श्रीदेवी को आज भी सभी याद करते हैं. पति बोनी कपूर भी उनके बारे में अक्सर कोई ना कोई खुलासा करते ही रहते हैं. इस बार उन्होंने एक्ट्रेस के टैलेंट पर बात की और उनका एक सीक्रेट रिवील कर दिया.

Advertisement
X
Boney Kapoor's post for Sridevi (Credit: Instagram/boney.kapoor)
Boney Kapoor's post for Sridevi (Credit: Instagram/boney.kapoor)

दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी भले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं लेकिन अपने काम से उन्होंने अमिट पहचान बनाई है. श्रीदेवी की सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि फैंस भी उन्हें आज भी याद करते हैं. प्रोड्यूसर पति बोनी कपूर भी उन्हें बेहद मिस करते हैं, अक्सर अपनी बातों में उनका जिक्र करते रहते हैं. बोनी ने हाल ही में पत्नी श्रीदेवी से जुड़ा एक सीक्रेट भी रिवील किया. 

कितनी टैलेंटेड थीं श्रीदेवी?

दुनिया श्रीदेवी को एक जबरदस्त एक्ट्रेस के रूप में जानती है, लेकिन बोनी ने बताया कि वह सिर्फ एक एक्टिंग की कलाकार नहीं थीं. जब होस्ट ने पूछा कि क्या श्रीदेवी एक्टिंग के अलावा लेखक, निर्देशक या निर्माता बनने का सपना देखती थीं, तो कपूर ने बिना हिचकिचाए कहा, “वह सब कुछ थीं जो आपने कहा. उनके भीतर एक फिल्ममेकर भी छुपा हुआ था.'' 

सम्बंधित ख़बरें

Boney Kapoor on Sridevi leaving S.S. Rajamouli 'Bahubali'
बढ़ती डिमांड्स के चलते राजामौली की 'बाहुबली' से बाहर हुई थीं श्रीदेवी? बोनी कपूर ने बताया सच 
बोनी कपूर-श्रीदेवी (Photo: Instagram @boney.kapoor)
श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बोनी कपूर का स्पेशल पोस्ट- तुम 26 की हो...  
Rajinikanth,Sridevi
जब खुद से 13 साल छोटी श्रीदेवी के प्यार में थे रजनीकांत, इजहार करने में छूटे थे पसीने 
Deepak Malhotra Quit Industry (PHOTO: Lamhe Movie Youtube Screengrab)
श्रीदेवी का पति बन मिली पहचान, 10 सेकेंड में बर्बाद हुआ एक्टर का करियर, छोड़ना पड़ा देश  

''वह बस खड़ी होकर देखती थीं कि लाईट सही नहीं है. आधा मेकअप खुद करती थीं, यह तय करती थीं कि कौन-सा हेयरस्टाइल किस कॉस्ट्यूम के साथ जाए, और कई बार डिजाइनर को निर्देशन देती थीं, बजाय स्केच देने के.”

मनीष मल्होत्रा का बनाया करियर

बोनी ने एक किस्सा भी याद किया और बताया कि जब रूप की रानी चोरों का राजा की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी ने शुरुआती कॉस्ट्यूम स्केच रिजेक्ट कर दिए और डिजाइनर को कश्मीर भेज दिया ताकि वे उसे फिर से तैयार करें. उन्होंने कहा, “श्री ने पूरा रंग थीम बदल दिया, और मुझे सेट थीम भी उसी के अनुसार बदलना पड़ा.“ यह बताता है कि उनका क्रिएटिव विजन कैसे पूरे प्रोडक्शन पर असर डालता था.

Advertisement

बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को टॉप डिजाइनरों के करियर बनाने का श्रेय भी दिया. उन्होंने कहा, “आप मनीष मल्होत्रा से पूछें कि उन्होंने उनके विकास में कितना योगदान दिया है. मैं सच में ऐसा कह सकता हूं.”

श्रीदेवी को भारत की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है, जिन्होंने मिस्टर इंडिया, चांदनी, सदमा और इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया. उनकी बहुमुखी प्रतिभा, चमक और पर्दे पर मौजूदगी पीढ़ियों तक सराही गई. फरवरी 2018 में उनका अचानक निधन हो गया, जिससे पूरे फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों को गहरा झटका लगा. उनकी विरासत आज भी अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement