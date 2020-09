MeToo: अनुराग कश्यप की बढ़ेंगी मुश्किलें, समन भेज सकती है मुंबई पुलिस

यौन शोषण के आरोपों में फंसे बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. खबरें हैं कि अनुराग कश्यप को जल्द मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए समन भेज सकती है.



अनुराग के खिलाफ एक्शन चाहती हैं पायल

पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराया है. अनुराग कश्यप के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 341 और 342 के तहत एफआईआर दर्ज है. लेकिन इस पर अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है. जिसपर पायल ने कई मौकों पर नाराजगी भी जताई है. पायल का ये भी कहना है कि अगर जल्द ही अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल पर चली जाएंगी.

सोमवार को RPI नेता रामदास अठावले और पायल घोष के बीच मुलाकात हुई. इसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. रामदास अठावले ने पायल का सपोर्ट करते हुए कहा था कि वे इस मामले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेटर लिखेंगे. रामदास अठावले ने पायल घोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी.

Thank you @RamdasAthawale Sir for standing by me and supporting me 🙏🏼 pic.twitter.com/Aw0hb6nyds