Queen Elizabeth II Death: क्वीन एलिजाबेथ-II के निधन से शोक में बॉलीवुड, बोले- एक युग का अंत हो गया

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) का 96 साल की उम्र में निधन हो गया. वे कुछ समय से बीमार थीं. स्कॉटलैंड के Balmoral Castle में महारानी ने अंतिम सांस ली. एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से दुनियाभर के लोग गमगीन हैं. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है.

एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर सेलेब्स ने जताया शोक

रितेश देशमुख, सुष्मिता सेन, सेलिना जेटली, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर खान, नीतू कपूर, गीता बसरा, अदनान सामी जैसे स्टार्स ने सोशल मीडिया पर महारानी के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है. सेलेब्स ने महारानी के निधन को एक युग का अंत होना बताया है. बॉलीवुड ब्यूटी सुष्मिता सेन ने ट्वीट कर लिखा- क्या अद्भुत और सेलिब्रेटेड जिंदगी थी. उन्हें रंगों से प्यार था और अपनी जिंदगी में हर शेड को जिया, सिंगल लाइफटाइम में...उनकी आत्मा को शांति मिले. रितेश देशमुख ने इसे एक युग का अंत बताते हुए लिखा- कठिन समय में भी महारानी ने अपनी गरिमा को नहीं खोया. ये सच में दुखद दिन है. यूके के लोगों और रॉयल फैमिली के प्रति मेरी संवेदनाएं.

A very sad day.. it really is an end of an era.. what a life and what a woman.. thank you your Majesty for leading the country with upmost integrity and courage..you were the epitome of a woman with substance.. #RIPQueenElizabeth 💔🙏 pic.twitter.com/5wJ5urSL2r — Geeta Basra (@Geeta_Basra) September 8, 2022

End of an era!! Through the toughest times she never let got of her dignity. Today is indeed a sad day, condolences to the family and the people of UK. #QueenElizabethII https://t.co/LWAwvAWwbQ — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 8, 2022

मिमी चक्रवर्ती ने लिखा- 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दुनिया को छोड़ा. उनकी आत्म को शांति मिले. सिंगर अदनान सामी ने ट्वीट कर शोक जताया है. सेलेब्स ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जर्नी को इंस्पायरिंग बताया है. बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड सेलेब्स ने भी महारानी के निधन पर शोक जताया है. पेरिस हेल्टिन ने एलिजाबेथ द्वितीय को इंस्पिरेशनल वूमन बताया. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर महारानी के निधन को दुखद कहा. उनकी लीडरशिप को इंस्पिरेशनल बताया.

One of the most inspirational women. The end of an era. 💔 pic.twitter.com/7bTMfBAZSh — ParisHilton (@ParisHilton) September 8, 2022

Some may find the outpouring of British shock and grief at this moment quaint or odd, but millions felt affection and respect for the woman who uncomplainingly filled her constitutional role for seventy years. 1/2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2022

Deeply saddened to hear of the passing of Queen Elizabeth ll.Her legacy solely as a woman is enough to bring a strange sadness to the heart.15 prime ministers, during her 70-year reign as a British monarch. A life well spent in service of her beloved nation. #QueenElizabeth pic.twitter.com/fw9PtouTAL — Celina Jaitly (@CelinaJaitly) September 8, 2022

एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 सालों तक संभाली थी राजगद्दी

रॉयल फैमिली के मुताबिक, महारानी को episodic mobility की समस्या थी. जिसके चलते उन्हें खड़े होने और बैठने में दिक्कत होती थी. एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रही थीं. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय महज 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठी थीं. महारानी ब्रिटेन में सत्ता संभालने वाली सबसे उम्रदराज महिला भी रही थीं. उनका जन्म साल 1926 में हुआ था. उन्होंने 70 सालों तक राजगद्दी संभाली. इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा और 15वीं प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नियुक्ति भी की थी. एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बनाए गए हैं. चार्ल्स की उम्र 73 साल है.

RIP एलिजाबेथ द्वितीय.