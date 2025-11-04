मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस पैसों के लिए बनी एस्कॉर्ट, बॉयफ्रेंड ने कराई जासूसी, प्राइवेट डिटेक्टिव ने खोला राज

बॉलीवुड का विवादों से गहरा नाता है. अक्सर कहा जाता है कि शोबिज लाइफ में जो दिखता है वो होता नहीं है. हाल ही में एक फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी जो कुछ बॉलीवुड केसेज पर भी काम कर चुकी हैं, ने मजेदार किस्से शेयर किए. उन्होंने एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताया जो सालों से अपने फैंस और पार्टनर- दोनों को धोखा दे रही थी.

पैसों के लिए एस्कॉर्ट बनी एक्ट्रेस

तान्या ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में बताया कि बॉलीवुड से जुड़ा एक ऐसा केस है जो उन्हें अभी तक याद है. बिना किसी झिझक और नाम लिए उन्होंने एक एक्ट्रेस का जिक्र किया जो एस्कॉर्ट हुआ करती थी.

तान्या ने कहा कि- यह एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास काम की कमी हो गई. उन्होंने बताया,“वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी इमेज बहुत साफ-सुथरी और सम्मानजनक मानी जाती है. वो किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वह रिश्ता सिर्फ दिखावे के लिए है.”

तान्या ने आगे कहा कि अपनी आलीशान लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए उस एक्ट्रेस ने एस्कॉर्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया,“वो एक्ट्रेस अब एस्कॉर्ट की तरह काम करती हैं, लोगों से मिलती हैं और पैसे लेकर इवेंट्स या मुलाकातों में जाती हैं. उनका बॉयफ्रेंड हमारे पास आया और बोला, ‘मुझे लगता है वो मुझे धोखा दे रही है.’

बॉयफ्रेंड ने कराई जासूसी, नहीं तोड़ा रिश्ता

जब हमने उसकी निगरानी शुरू की, तो पता चला कि वो एक साथ कई लोगों के संपर्क में है. उसका पार्टनर इंडस्ट्री से नहीं है, और वो पूरे देश में घूम-घूमकर स्पेशल अपीयरेंस देती है क्योंकि उसे उस तरह की हाई-फाई लाइफ पसंद है.”

तान्या ने बताया कि ये सब पूरी तरह से ऑफिशियल होता है, और एक्ट्रेस और उसके क्लाइंट्स के बीच बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं. उन्होंने आगे कहा,“उसका पार्टनर, सच्चाई जानने के बाद भी, रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था. उसने कहा कि वो निजी तौर पर उससे बात करेगा. उसने रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उस काम से आने वाला पैसा उनकी जिंदगी और उनके म्यूचुअल बिजनेस दोनों में मदद कर रहा था.”

तान्या ने आखिर में कहा कि,“ऐसे मामले बहुत हाई-प्रोफाइल होते हैं, और इनमें गोपनीयता सबसे ज्यादा जरूरी होती है. बाकी मामलों में भी सीक्रेसी रखी जाती है, लेकिन इन मामलों में दांव और भी ऊंचा होता है.”

