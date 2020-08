कौन हैं सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, जिस पर रिया ने इंटरव्यू में लगाए थेे गंभीर आरोप

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है. मगर एक्टर की मौत को लेकर सस्पेंस बढ़ते वक्त के साथ गहराता जा रहा है. मामले की सीबीआई जांच चल रही है. सुशांत की फैमिली और फैंस को आस है कि एक्टर की मौत की सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी. इस लड़ाई में सुशांत की बहने भी पूरी तरह से डटी हुई हैं. खास तौर पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और जस्टिस फॉर सुशांत, प्रेयर फॉर सुशांत नाम से कैंपेन चला रही हैं. इसके जरिए कई सारे सुशांत के फैंस एक्टर के सपोर्ट में एकजुट हो रहे हैं. इसके अलावा सुशांत की बहन प्रियंका सिंह का जिक्र रिया ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया और उनपर आरोप लगाए. बता रहे हैं सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के बारे में.

प्रियंका सिंह शादीशुदा हैं और दिल्ली में अपने हसबेंड सिद्धार्थ तंवर के साथ रहती हैं. दोनों ही पेशे से लॉयर हैं. सिद्धार्थ दिल्ली हाई कोर्ट में साल 2007 से ही वकालत कर रहे हैं. कपल का दिल्ली के नरायणा में ऑफिस भी है. प्रियंका भी इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं मगर बहन श्वेता की तरह वे ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं. उनके ट्विटर अकाउंट प्रियंका नेचुरलिस्ट हैं. स्टारगेजर हैं. संगीतप्रेमी हैं. खेलप्रेमी हैं. फिलॉस्पर हैं, आर्टिस्ट हैं, ह्यूमरिस्ट हैं और रिलक्टेंट एक्टिविस्ट हैं. जीवन के बाद जीवन की खोज करने वाली, और पेशे से वकील. प्रियंका ने ट्विटर पर अपने इंट्रो में ये बातें लिखी हैं.

सीबीआई जांच के लिए पीएम मोदी से की थी विनती

जब सुशांत केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए तब श्वेता ने इस बात की खुशी सोशल मीडिया पर साझा की थी. उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए लिखा- डेस्टिनी एक रॉकस्टार है और मेरी आत्मीय साथी भी. ये एक मीठे दर्द की तरह है. ये इस बात का एहसास कराती है कि इंसान का कोई अस्तित्व है ही नहीं. बता दें कि 1 अगस्त को प्रियंका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सुशांत मामले में सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी.

Destiny’s Rockstar and my soul friend... it’s most melancholic- the slightest of realisation that you are not there!!!

🙏#CBITakesOver pic.twitter.com/Hg7uMGfMDg