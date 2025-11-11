नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा के ही-मैन ने ली आखिरी सांस

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर की टीम ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है. इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. बता दें कि सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

और पढ़ें

अस्पताल में मिलने वालों का लगा तांता

बता दें कि जैसे ही ये खबर पता चली कि धर्मेंद्र को नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. वैसे ही इंडस्ट्री में खामोशी छा गई. सेलेब्स उनकी हेल्थ की लेकर काफी चिंतित हो गए. ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, एक्टर गोविंदा उनका हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे. जब से धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरा देओल परिवार हॉस्पिटल में ही मौजूद रहा.

हेमा मालिनी ने की थी अपील

वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने 10 नवंबर की शाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर की मुस्कुराते हुए एक फोटो शेयर की थी. जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने धरम जी की चिंता की, जो इस समय अस्पताल में डॉक्टरों की देख-रेख में हैं. उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है. हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से दुआ करने की अपील करती हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं.'

Advertisement

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं. 7 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. जिसमें 'शोले', 'चुपके चुपके', 'सीता और गीता', 'धरम वीर' जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. उनके डायलॉग्स आज भी खूब दोहराए जाते हैं. जिसमें शोले का 'बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना' सबसे ज्यादा हिट रहा है.

अगले महीने रिलीज होगी आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र भले ही 89 साल के हैं लेकिन इडंस्ट्री में वो आज भी एक्टिव हैं. धर्मेंद्र को हाल ही में फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद 'तेरी बातों... मे ऐसा उलझा जिया' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था. वो अगस्त्य नंदा की इक्कीस में भी नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.

---- समाप्त ----

Input: Anita Britto