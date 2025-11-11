scorecardresearch
 

Feedback

नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा के ही-मैन ने ली आखिरी सांस

सोमवार को बॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई. इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. धर्मेंद्र के निधन की खबर ने उनके चाहने वालों की आंखें नम कर दी हैं.

Advertisement
X
नहीं रहे धर्मेंद्र (Photo: ITG)
नहीं रहे धर्मेंद्र (Photo: ITG)

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर की टीम ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है. इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. बता दें कि सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

अस्पताल में मिलने वालों का लगा तांता

बता दें कि जैसे ही ये खबर पता चली कि धर्मेंद्र को नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. वैसे ही इंडस्ट्री में खामोशी छा गई. सेलेब्स उनकी हेल्थ की लेकर काफी चिंतित हो गए. ऐसे में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, एक्टर गोविंदा उनका हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे. जब से धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरा देओल परिवार हॉस्पिटल में ही मौजूद रहा.

सम्बंधित ख़बरें

May you be blessed with long life: Dharmendra in last social media post to fans
धर्मेंद्र से मिलने पहुंचीं बॉबी देओल की पत्नी तान्या, भावुक दिखीं अमीषा  
Dharmendra,Hema Malini
हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ पर अपडेट, बताया अब कैसी है उनकी हालत 
Salman Khan Dharmendra News
अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर, सनी देओल ने कहा- अफवाहों से बचें 
Dharmendra
Dharmendra की टीम ने दिया हेल्थ अपडेट! 
Dharmendra
वेंटिलेटर पर नहीं 89 साल के धर्मेंद्र, अगले 48 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे 

हेमा मालिनी ने की थी अपील

वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने 10 नवंबर की शाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर की मुस्कुराते हुए एक फोटो शेयर की थी. जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने धरम जी की चिंता की, जो इस समय अस्पताल में डॉक्टरों की देख-रेख में हैं. उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है. हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से दुआ करने की अपील करती हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं.'

Advertisement

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं. 7 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. जिसमें 'शोले', 'चुपके चुपके', 'सीता और गीता', 'धरम वीर' जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. उनके डायलॉग्स आज भी खूब दोहराए जाते हैं. जिसमें शोले का  'बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना' सबसे ज्यादा हिट रहा है.

अगले महीने रिलीज होगी आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र भले ही 89 साल के हैं लेकिन इडंस्ट्री में वो आज भी एक्टिव हैं. धर्मेंद्र को हाल ही में फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद 'तेरी बातों... मे ऐसा उलझा जिया' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था. वो अगस्त्य नंदा की इक्कीस में भी नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Input: Anita Britto
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement