scorecardresearch
 

Feedback

अस्पताल में एडमिट धर्मेंद्र, मिलने पहुंचीं बॉबी देओल की पत्नी तान्या, भावुक हुईं अमीषा पटेल

धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. जब से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनके चाहने वाले परेशान दिख रहे हैं. हर कोई उनके ठीक होने की दुआ कर रहा है. बॉबी देओल की वाइफ तान्या और अमीषा पटेल भी धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचीं थीं.

Advertisement
X
Dharmendra's last Instagram video (Photo: India Today Archive)
Dharmendra's last Instagram video (Photo: India Today Archive)

सोमवार को बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. 10 नवंबर को एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया. बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचीं. हॉस्पिटल से निकलते वक्त तान्या के चेहरे उदासी और परेशानी दिखी. 

धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचीं तान्या 
दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरी निगरानी में हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार अफवाहें चल रही हैं, जिससे फैंस और उनके चाहने वाले काफी परेशान नजर आ रहे हैं. इस बीच बॉबी देओल की वाइफ तान्या अपने ससुर धर्मेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचीं थीं. दिग्गज अभिनेता से मिलने के बाद तान्या गाड़ी में कुछ परेशान दिखीं. 

अमीषा पटेल हुईं भावुक 
सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सितारे धर्मेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे. सलमान और शाहरुख खान के बाद अमीषा पटेल को भी अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया. धर्मेंद्र से मिलने के बाद अमीषा कार में थोड़ी भावुक होती दिखीं. उनके चेहरे पर छाई उदासी बता रही थी कि वो हीमैन को लेकर काफी परेशान हैं. 

Advertisement

हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर एक अपडेट दी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, धर्म जी की सेहत को लेकर आप सभी की फिक्र के लिए धन्यवाद. वो अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और हम सभी उनके साथ हैं. आप सब से निवेदन है कि उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ करें. 

सनी देओल ने की अपील 
जब से धर्मेंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. तब से उन्हें लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. सनी देओल की टीम ने पिता धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है. किसी भी तरह की अफवाह से बचें. 

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra,Hema Malini
हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ पर अपडेट, बताया अब कैसी है उनकी हालत 
Salman Khan Dharmendra News
अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर, सनी देओल ने कहा- अफवाहों से बचें 
Dharmendra
Dharmendra की टीम ने दिया हेल्थ अपडेट! 
Dharmendra
वेंटिलेटर पर नहीं 89 साल के धर्मेंद्र, अगले 48 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे 
पंजाब के लड़के की सिने सुपरस्टार बनने की जर्नी, देखें बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की कहानी  

सोमवार सुबह-सुबह, सनी देओल, राजवीर देओल, करण देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे. पिछले कुछ दिनों से धर्मेंद्र की तबियत को लेकर कई तरह की खबरें और अफवाहें मीडिया में छाई हुई हैं. पहले जब खबर आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं. 

हालांकि, सनी देओल की टीम ने इन खबरों का खंडन किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement