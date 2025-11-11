अस्पताल में एडमिट धर्मेंद्र, मिलने पहुंचीं बॉबी देओल की पत्नी तान्या, भावुक हुईं अमीषा पटेल

सोमवार को बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. 10 नवंबर को एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया. बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचीं. हॉस्पिटल से निकलते वक्त तान्या के चेहरे उदासी और परेशानी दिखी.

धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचीं तान्या

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरी निगरानी में हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार अफवाहें चल रही हैं, जिससे फैंस और उनके चाहने वाले काफी परेशान नजर आ रहे हैं. इस बीच बॉबी देओल की वाइफ तान्या अपने ससुर धर्मेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचीं थीं. दिग्गज अभिनेता से मिलने के बाद तान्या गाड़ी में कुछ परेशान दिखीं.

अमीषा पटेल हुईं भावुक

सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सितारे धर्मेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे. सलमान और शाहरुख खान के बाद अमीषा पटेल को भी अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया. धर्मेंद्र से मिलने के बाद अमीषा कार में थोड़ी भावुक होती दिखीं. उनके चेहरे पर छाई उदासी बता रही थी कि वो हीमैन को लेकर काफी परेशान हैं.

हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर एक अपडेट दी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, धर्म जी की सेहत को लेकर आप सभी की फिक्र के लिए धन्यवाद. वो अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और हम सभी उनके साथ हैं. आप सब से निवेदन है कि उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ करें.

सनी देओल ने की अपील

जब से धर्मेंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. तब से उन्हें लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. सनी देओल की टीम ने पिता धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है. किसी भी तरह की अफवाह से बचें.

सोमवार सुबह-सुबह, सनी देओल, राजवीर देओल, करण देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे. पिछले कुछ दिनों से धर्मेंद्र की तबियत को लेकर कई तरह की खबरें और अफवाहें मीडिया में छाई हुई हैं. पहले जब खबर आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं.

हालांकि, सनी देओल की टीम ने इन खबरों का खंडन किया है.

