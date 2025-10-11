हेमा मालिनी या पहली पत्नी प्रकाश कौर, किसके साथ एक घर में रहते हैं धर्मेंद्र? बेटे बॉबी ने बताया

बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ उनके करियर जितनी ही ड्रामैटिक रही है. वह पंजाब से मुंबई आए थे, तब वह पहले से ही शादीशुदा थे. जब वह सुपरस्टार बने, तो उनके परिवार की किस्मत बदल गई. उनकी पत्नी प्रकाश कौर को एक पूरी तरह से अलग लाइफस्टाइल के साथ तालमेल बैठाना पड़ा. सालों बाद उन्हें अपने पति के दूसरी महिला हेमा मालिनी से प्यार होने की स्थिति का भी सामना करना पड़ा.

कहा जाता है कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी ने परिवार में दरार पैदा कर दी थी. हेमा मालिनी अपने बंगले में अलग रहती थीं, जबकि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश और चार बच्चों के साथ अपने घर में रहते थे. अब बॉबी देओल ने खुलासा किया है कि पिता धर्मेंद्र अब अपने खंडाला फार्महाउस में पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रह रहे हैं.

किसके साथ रहते हैं धर्मेंद्र?

एबीपी लाइव के साथ एक इंटरव्यू में बॉबी से उनके पिता के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बारे में पूछा गया. उनसे कहा गया कि धर्मेंद्र के पोस्ट देख लगता है कि वह बहुत अकेले हैं. बॉबी ने कहा, 'मेरी मां भी वहां हैं. वे दोनों अभी खंडाला के फार्महाउस में रहते हैं. पापा और मम्मी एक साथ हैं. वह बस थोड़े ड्रामैटिक हो जाते हैं. उन्हें फार्महाउस पर रहना बहुत पसंद है. वे अब उम्रदराज हो चुके हैं और फार्महाउस पर रहना उनके लिए आरामदायक है. वहां का मौसम अच्छा है, खाना अच्छा है. पापा ने वहां एक स्वर्ग बनाया है.'

बॉबी ने आगे कहा, 'पापा बहुत भावुक हैं. वह बहुत एक्सप्रेसिव हैं. वह जो महसूस करते हैं, उसे सबके साथ शेयर करते हैं... कभी-कभी वह हद से ज्यादा कर देते हैं. फिर मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा या कहा. वह मुझे बताते हैं कि वह बस अपने दिल की बात कर रहे थे. हां, हम उनसे मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी हम बिजी होते हैं और वह भावुक हो जाते हैं. उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके पोस्ट कितने लोग पढ़ सकते हैं.'

अपनी मां के बारे में खुलकर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'आपको मेरी मां के बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि लोग आमतौर पर हमसे उनके बारे में नहीं पूछते. क्योंकि मेरे भाई और पिता एक्टर हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा बात करता हूं. मेरी मां एक होममेकर हैं और मैं उनका सबसे फेवरेट हूं. हम हर दिन बात करते हैं. असल में आज उन्होंने मुझे दो बार फोन किया. वह मेरे जीवन में मिली सबसे मजबूत महिला हैं. उनका सफर बहुत कठिन रहा है. वह एक छोटे से गांव से आई थीं और वहां का जीवन बहुत सादा था. फिर एक सुपरस्टार की पत्नी के रूप में शहर के जीवन में ढलना... यह आसान नहीं था. मैं जो हूं, वह अपनी पत्नी की वजह से हूं, और मेरे पिता के साथ भी यही है. मेरी मां के समर्थन की वजह से ही मेरे पिता एक बड़े स्टार बने.'

इस साल की शुरुआत में धर्मेंद्र और प्रकाश कौर ने अपनी शादी की 71वीं सालगिरह मनाई थी. इस मौके पर बॉबी ने सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर शेयर की थी. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी 1954 में हुई थी, जब एक्टर केवल 19 साल के थे. कपल के चार बच्चे है- बेटे सनी और बॉबी देओल और बेटियां अजीता और विजेता. इसके बाद 1970 में धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई. दोनों 'तुम हसीन मैं जवान' फिल्म के सेट पर मिले थे. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री जल्द ही असल जिंदगी के रोमांस में बदल गई. हालांकि उनके इस रिश्ते को हेमा के परिवार से काफी विरोध का सामना करना पड़ा था.चुनौतियों के बावजूद कपल ने 1980 में शादी कर ली और उनकी दो बेटियां, ईशा और अहाना देओल हुईं.

