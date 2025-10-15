बिग बॉस तमिल 9 को बैन करने की मांग, इंटीमेसी दिखाने पर विवाद, TVK नेता बोले- किसिंग सीन...

बिग बॉस तमिल सीजन 9 विवादों में घिर गया है. DMK की सहयोगी पार्टी Thamizhaga Vazhvurimai Katchi (TVK) ने साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति के रियलिटी शो पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने तमिल संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शो को बैन करने की मांग की है. TVK के नेता और विधायक वेलमुरुगन ने मंगलवार को चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिग बॉस शो की आलोचना की है.

बिग बॉस तमिल सीजन 9 पर उठे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलमुरुगन ने कहा कि उन्हें टीवी शो से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिग बॉस तमिल 9 में ऐसे घटिया और गंदे काम दिखाए जा रहे हैं जो तमिलनाडु के कल्चर, नैतिकता और मूल्यों को खत्म करते हैं. वो कहते हैं- स्क्रिप्ट लिखने वालों को इस बात की परवाह नहीं है कि तमिल समाज को नुकसान हो रहा है या नहीं. वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये शो चला रहे हैं. वेलमुरुगन ने शो में दिखाई जा रही अश्लीलता को कॉलआउट किया है.

TVK लीडर शो में दिखी अश्लीलता पर भड़के

वो कहते हैं- शो में घटिया बॉडी मूवमेंट, किसिंग सीन और बेडरूम सीन दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें आप किसी लड़की या बच्चों के सामने नहीं देख सकते. मेकर्स अभी तक शो में सिर्फ इंटीमेसी ही परोस रहे हैं. मेरा सवाल है क्या विजय टीवी को ऐसे अश्लील, बेहूदा और नीच स्तर के शो से पैसा कमाना चाहिए?

क्या बंद होगा बिग बॉस तमिल सीजन 9?

वेलमुरुगन ने बताया कि वो बिग बॉस में दिखाई जा रही इस अभद्रता को तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर Appavu के पास लेकर जाएंगे. उन्होंने शो को बैन करने की मांग की है. उनका कहना है अगर स्पीकर, मुख्यमंत्री, आईटी और ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट शो को बैन नहीं करेंगे तो वो बिग बॉस परिसर के बाहर और विजय टेलीविजन के ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे. अपने साथ वो इस विरोध प्रर्दशन में हजारों महिलाओं को शामिल करेंगे.

मालूम हो, बिग बॉस तमिल सीजन 9 विजय टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है. ये शो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है. इसे विजय सेतुपति होस्ट कर रहे हैं. शो में 20 कंटेस्टेंट्स हैं.



