बिग बॉस 19 के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं गौरव खन्ना, लाखों में ले रहे फीस? एक्टर ने बताया सच

टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 में एंट्री ले ली है. गौरव खन्ना ने घर में जाने से पहले इंडिया टुडे संग एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया आखिर वो इस शो को लेकर वो क्या सोचते हैं.

गौरव खन्ना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (Photo: Sana Farzeen)
सेलिब्रिटी मास्टरशेफ विनर और टीवी के फेमस एक्टर गौरव खन्ना सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के घर में शामिल हो गए हैं. सुपरस्टार सलमान खान के शो में शामिल होने से पहले गौरव खन्ना ने इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनका पिछला रियलिटी शो खाना पकाने के स्किल पर फोकस था, इस बार उनका टारगेट रिश्तों और दोस्ती को मजबूत करने पर होगा.

रियलिटी शो में जाने का विचार कैसे आया?
गौरव खन्ना ने कहा, 'मुझे लगता है कि इसका मेरे अब तक के करियर से कोई लेना-देना नहीं है. बात बस इतनी थी कि मैं एक रियलिटी शो करूं, जब लोग मुझ पर उंगली न उठा सकें और यह न कह सकें कि वह सिर्फ शोहरत या फेम पाने के लिए यहां है. ईश्वर की कृपा से, मैंने काम किया है और लोगों का प्यार जीता है. मैं अपने करियर में काफी अच्छा कर रहा हूं और आगे भी इसी तरह आगे बढ़ूंगा. मैं खुद को चुनौती देना चाहता था और उस यंग गौरव को ढूंढ़ना चाहता था, जिसने कई साल पहले मुंबई में कदम रखा था. मैं उसे शो के जरिए ढूंढ़ना चाहता हूं; मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह अब भी वहां है?'

वहीं जब गौरव से पूछा गया कि आपके आलोचक कहते हैं कि शायद उन्हें पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है और इसलिए वह नॉन-फिक्शन की दुनिया में छाए हुए हैं. इस पर एक्टर ने कहा, 'मैं क्या कहूं? बस इतना कह सकता हूं कि खुश रहो, क्योंकि इसके बाद, तुम देखोगे कि मुझे कितने अच्छे रोल मिलते हैं. तुम खुद हैरान हो जाओगे. सच कहूं तो, मैंने बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए कुछ शोज को मना भी कर दिया था. मुझे लगता है कि यह बहुत कुछ कहता है.'

बिग बॉस के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स हैं गौरव?
एक्टर से पूछा गया कि क्या वो इस सीजन बिग बॉस के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स हैं? इस पर गौरव ने कहा, 'यह अफवाह भी हो सकती है और नहीं भी. लोग बहुत कुछ कहते हैं, और मैं सुनी-सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता. इसके अलावा, मैं किसी एक्टर को उसकी तनख्वाह से नहीं आंकता. बात बस इतनी है कि आपको क्या मिलता है. मुझे तो यह भी नहीं पता कि कंटेस्टेंट कौन हैं, और हम पैसों की बात भी नहीं करते. इसलिए लोग जो चाहें कह सकते हैं. मेरा लक्ष्य बस इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करना है.'

शादीशुदा सेलिब्रिटी अपनी छवि खराब होने के डर से बिग बॉस में आने से खुद को रोक लेते हैं? इस पर एक्टर ने कहा, 'इंडस्ट्री हर दोस्ती का जश्न मनाती है, और वे इसे समझने के लिए काफी समझदार हैं. किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने और 'सच में अच्छा व्यवहार करने' के बीच बहुत पतली सी रेखा होती है. अगर कोई सच्चा रिश्ता बनता है, तो वह साफ और सभी के लिए मददगार होता है. मेरी पत्नी भी काफी  पार्टनर हैं, हालांकि मुझे पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो किताब के नियमों के मुताबिक न हो.'

अपनी पत्नी पर एक्टर ने क्या कहा?
वहीं जब गौरव से पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने उन्हें कुछ 'करें' और 'न करें' की सलाह दी है? तो उन्होंने कहा, 'बिल्कुल नहीं. वह इतने सालों से असली गौरव के साथ रह रही हैं. इसलिए वह बहुत खुश थीं और उन्होंने मुझसे कहा कि बस जाओ और लोगों का दिल फिर से जीत लो. उन्होंने बताया कि दूसरे शोज में मैं सिर्फ 30-60 मिनट ही स्क्रीन पर रहता था, और यहां मैं लगभग 24 घंटे ही रहूंगा. इसलिए यह और भी ज्यादा प्यार देने वाला होगा.'

एक्टर ने कहा कि फैंस को फिर वहीं 'जुनून' और 'कॉम्पिटिशन' देखने को मिलेगा जो उन्होंने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' में दिखाई थी. उन्होंने घर में मुश्किल हालात से निपटने के बारे में भी बात की, खासकर जब लोग हद पार कर जाते हैं. गौरव खन्ना ने आखिरी में कहा, 'मैं इससे जितना हो सके बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं भी इंसान हूं. जरूरत पड़ी तो मैं उतनी ही शिद्दत से लड़ूंगा भी. सिर्फ इसलिए कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सही के लिए खड़ा नहीं होऊंगा. 


अक्सर आप बड़ी गाड़ियों वाले लोगों को सड़क पर लड़ते, चिल्लाते और गालियां देते हुए देखते हैं. यह मानवीय है, और हमें किसी को भी इन भावनाओं के आधार पर नहीं आंकना चाहिए. यह सब उस स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वे हैं.'

बता दें कि गौरव खन्ना के अलावा बिग बॉस 19 में  बसीर अली, अशनूर कौर, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, जीशान कादरी, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी जैसे सितारों ने एंट्री ली है. 

---- समाप्त ----
