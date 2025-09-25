scorecardresearch
 

Exclusive: 'कोने में जाकर रोने नहीं वाली', बोलीं भूमि पेडनेकर, शेयर की 10 साल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी

भूमि पेडनेकर ने इंडिया टुडे संग बातचीत में अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात की और बताया कि इसकी हिम्मत उन्हें उनके बचपन से मिलती है. वो बचपन में जब भी किसी को बताती थीं कि वो हीरोइन बनना चाहती हैं. तो उन्हें खूब बुली किया जाता था.

ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या बोलीं भूमि पेडनेकर (Photo: ITG)
ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या बोलीं भूमि पेडनेकर (Photo: ITG)

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत की. उन्होंने अपने बिजनेस ब्रांड से लेकर अपने करियर, ट्रांसफॉर्मेशन, बुली किए जाने और फैशन सेंस पर बात की. भूमि ने बताया कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, वो कभी रुकने नहीं वाली हैं, उन्हें जितना भी ट्रोल किया जाएगा वो उतना ही आगे बढ़ेंगी. उन्होंने अपनी दस साल की जर्नी से यही सीखा है.  

कैसी रही 10 साल की जर्नी?

भूमि ने कहा कि मैं बता नहीं सकती कि दस साल बाद भी 'दम लगा के हईशा' का क्या इम्पैक्ट रहा है. दस सालों पहले, जब मैंने एक ट्रेनर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी, तब मेरी आंखों में सपने थे, अलग उड़ान भरने की ख्वाहिश थी. मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन बनना चाहती थी. मैंने वो किया भी. मैं अपनी पहचान तलाश रही थी. अब मैं एक वजह खोज रही हूं, एक शख्सियत के तौर पर. 'दम लगा के हईशा' ने लोगों को असल में आवाज दी थी. ये मेरी जर्नी रही है. 

'चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो जो औरतों के सम्मान की बात करती है, सोन चिड़िया जो जेंडर समानता की बात करती है, बधाई दो- जो अलग कम्यूनिटी की बात करती है, और भक्षक जो एथिकल जर्नलिज्म और चाइल्ड राइट्स की बात करती है. मैंने बहुत पावरफुल रोल्स निभाए हैं.'

कंवेशनल लुक्स ना होने के बावजूद बनी एक्ट्रेस, कैसे?

भूमि बोलीं- मैं कंवेशनल नहीं थी लेकिन फिर भी मेरे अंदर हिम्मत आई हीरोइन बनने की क्योंकि जब भी मैंने अपने आसपास लोगों को कहा कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूं और मेरा मजाक उड़ाया गया. उस चीज ने मुझे ज्यादा चैलेंज किया. मैं बचपन से वो सब बातें सुनती आ रही हूं. इसी से मुझे हिम्मत मिली है. बल्कि आज भी वो ताने मेरे अंदर की आग को जलाती हैं कि अब तो मैं कर के दिखाऊंगी. मुझे रोक सको तो रोक लो. 

'ये किसी और के लिए मैटर नहीं करता होगा लेकिन मेरे लिए करता है. क्योंकि सिर्फ इसलिए मेरा मजाक बनाया जाता था, क्योंकि मैं अलग दिखती थी और कहते थे कि ये कैसे हीरोइन बन सकती है. तो जब मैं एक सुंदर से फिल्म सेट के निकलती थी, जहां मैंने सब कुछ सीखा, तो बहुत अच्छा लगा. लगा कि कुछ अचीव किया है. खासकर तब जब मैं देखती हूं कि जो भी लीडिंग हीरोइन हैं वो मेरी तरह नहीं लगतीं. इसिलिए दम लगा के हईशा मेरे लिए बहुत स्पेशल है. आज मैं जो भी कुछ हूं वो अपनी फिल्मों की वजह से ही हूं, क्योंकि इन्हीं फिल्मों ने मुझे सिखाया है और हिम्मत दी है.'

भूमि के करियर में आगे नया क्या है?

भूमि ने कहा कि- मेरे साथ पिछले 2 सालों में जो नया हुआ है वो ये कि मुझे हिम्मत मिली है कि जो मैं फील करती हूं, जिन चीजों को मैं दिल से करना चाहती हूं वो कर सकूं. मुझे सिनेमा से परे बातें करने की हिम्मत मिली है. मैंने बहुत लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है. मैंने जो भी काम किए थे उस वजह से मेरे लिए जो रूल्स सेट किए गए थे मैंने उनको तोड़ा है. अपना एक फैशन सेंस डेवलप किया है. जो मेरे लिए सबसे बड़ा जरिया बन गया है खुद को एक्सप्रेस करने का. क्योंकि इसके लिए मुझे सुनाया जाता है कि अरे ये इतना हार्ड क्यों ट्राय कर रही है. ये इतनी अच्छी एक्टर है इसे क्यों परवाह है कि ये क्या पहनती है. 

भूमि पूछती हैं कि 'मैं क्यों ना परवाह करूं? ये मेरा तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का, और ऐसा करने से आप मुझे नहीं रोक सकते. आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं क्या करूं. मैं दिख रही हूं यही मेरे लिए नया है. मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नया कर रही हूं. इसमें मेरा नया बेवरेज बिजनेस भी शामिल है. इस वजह से मैं बहुत बिजी हूं. '

पर्दे पर टीयर 2-3 गर्ल बनके बोर हुई, कब बनूंगी टीयर 1 गर्ल, क्यों बोली थीं भूमि?

भूमि ने जवाब देते हुए कहा कि बॉलीवुड हमेशा से हार्टलैंड सिनेमा के लिए जाना जाता है. मेरा दिल वहीं बसता है, मैं अपने किरदार को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूं. मुझे पसंद है वो कैरेक्टर प्ले करना जो मुझसे अलग हैं. जब मुझे नया डायलेक्ट सीखना पड़े, ऐसी जगह शूट करूं जहां होटल भी नहीं है. क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस मुझे जिंदगी सिखाता है. मैंने जो भी रोल प्ले किए हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. मुझे रॉयल्स वेब सीरीज में निभाया किरदार भी पसंद है क्योंकि वो मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है. मैं वॉर्डरोब से बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही थी. 

'लेकिन मैं खुद को किसी बॉक्स में फिट नहीं करना चाहती थी, जैसे कोई टाइप ए और टाइप बी हो. मैं आज ऐसे हूं तो कल वैसे भी हो सकती हूं. मैं नहीं एक जैसे रहना चाहती. और ये ठीक है. सबके लिए ओके है.'

फिजिकली-मेंटली किरदार में घुस जाते हो, लेकिन खुद की प्रेजेंस कैसे फील कर पाते हो?

भूमि ने कहा- मेरी पहचान, मेरी प्रेजेंस मैं मेरी स्पिरिचुअलिटी जर्नी से पाती हूं. प्रेजेंस तभी फील होता है जब आप खुद के हटकर दूसरों की हेल्प करते हो, जब आप दयालु होते हो, जब आप हमदर्दी जताते हो. किसी चीज से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें अक्सर कहा जाता है कि आप एक्टर हो एक्टीविस्ट नहीं. लेकिन अगर आप सोचते हो अपने ओपिनियन को रखना जानते हो तो क्यों नहीं. 

अपनी आवाज को बुलंद करने की हिम्मत कहां से आती है?

भूमि बोलीं- ये एक माइंडसेट होता है जिसे बढ़ती उम्र और सोच के साथ डेवलप करते हो. मैं इतनी हिम्मत के साथ पैदा नहीं हुई थी. मुझे बचपन में बहुत बुली किया गया है, स्कूल में खासकर. मुझे आज भी बुली किया जाता है. महिलाओं को तो आमतौर पर ट्रोल ही किया जाता है, मतलब उसकी कोई हद नहीं होती है. पता क्या होता है, जब कोई आदमी आपको ट्रोल करता है ना तो आपको पता होता है कि उससे कैसे निपटना है, लेकिन कोई महिला ही आपको भला-बुरा कहती है तो आपको पता ही नहीं कैसे सामना करना है. मुझे तो नहीं पता. 

'मैं सुबह 'टन्स ऑफ करेज' के साथ नहीं उठती, मैं खुद के अंदर उसे तलाशती हूं. बस एक सोच होती है जिंदगी अच्छे से जीना है. हम इंटरनेट की दुनिया में हैं. बहुत सारी नॉइज आती है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं. मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं. इन्हीं ने मुझे शांत रहना सिखाया है. जब आपके फ्राइडे नाइट को आपके पास कॉल नहीं आता, जब कोई कॉल कर के आपको ये नहीं बताता कि अरे आपकी पिक्चर ने क्या आंकड़ा पार किया है. ये चली या वो नहीं चली. तो वो जो शांति हैं मुझे बहुत कुछ सिखाती है.'

'मैं रोती नहीं रह सकती'

भूमि बोलीं, 'मुझे सक्सेस पसंद है. मैं नहीं कॉर्नर में जाकर किसी डार्क रूम में रोने वाली, ये सोचकर की मेरी लाइफ खत्म हो गई. मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है जो मुझे इस अंधकार से बाहर निकाले और मेरे उतार-चढ़ाव को पार कराए. क्योंकि कोई और मेरा खर्च नहीं उठाने वाला. मुझे खुद ही इसका इंतजाम करना है. मुझे हर दिन काम करना है.'

भूमि ने साथ ही बताया कि फिलहाल वो अपने बेवरेज बिजनेस पर ध्यान दे रही हैं. इस बिजनेस के जरिए वो क्लाइमेट चेंज में योगदान देना चाहती हैं. भूमि ने साथ अपने बिजनेस के चैलेंजिस के बारे में भी बात की और बताया कि वो कैसे पहले निर्धारित ब्रांड्स के साथ डील करेंगी. एक्ट्रेस ने साथ कहा कि इस बिजनेस की वजह से उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है. लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे प्रेशर में रहना बहुत पसंद है.

