Beast box office day 1 collections: तमिलनाडु में फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, हिंदी वर्जन ने कमाये सिर्फ 50 लाख

Beast 1st Day Box Office Collection: लंबे इंतजार के बाद 13 अप्रैल को थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्‍म 'बीस्‍ट' (रॉ) रिलीज हो गई है. नेल्‍सन दिलीप कुमार के डायरेक्‍शन में बनीं थलपति विजय की फिल्म से दर्शकों से काफी उम्मीद थी. फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन सामने आ चुका है. आइये जानते हैं कि 'बीस्‍ट' (रॉ) ने अपने ओपनिंग डे पर कितने की कमाई की है.

निराशाजनक है पहले दिन का कलेक्शन

विजय स्टारर तमिल एक्शन-ड्रामा बीस्ट ने तमिलनाडु में पहले दिन 27 करोड़ रुपये करके एक अच्छी शुरुआत की. इसके साथ ही फिल्म ने थाला अजीत की 'वलिमै' (Valimai) का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला. एक ओर जहां फिल्म तमिलनाडु में अच्छी कमाई कर रही है. वहीं इसके हिंदी वर्जन की शुरुआती कमाई काफी कम रही है.

Sitting with @Atlee_dir who is as big a fan of @actorvijay as I am. Wishing the best for beast to the whole team…trailer looks meaner…. Leaner… stronger!!https://t.co/dV0LUkh4fI