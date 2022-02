Badhaai Do Box Office Collection Day 2: राजकुमार राव-भूमि पेडनेकर की फिल्म ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म 'बधाई दो' ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है. 11 फरवरी को रिलीज हुई 'बधाई दो' ने अपने ओपनिंग डे पर ठीकठाक शुरुआत की थी. अब धीर-धीरे ही सही फिल्म की कमाई की रफ्तार में इजाफा हो रहा है. लगता है कि 'बधाई दो' अपने पहले वीकेंड पर कुछ कमाल जरूर करके दिखाएगी.

दूसरे दिन बधाई दो ने कमाए इतने करोड़

कोरोना वायरस की तीसरी वेव के बाद रिलीज हुई 'बधाई दो' को बॉक्स ऑफिस पर ठंडी रफ्तार मिली थी. शुक्रवार को इस फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. शनिवार को फिल्म की कमाई में 60 से 70 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला. इस दिन 'बधाई दो' ने बॉक्स ऑफिस पर 2.72 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ 'बधाई दो' का टोटल कलेक्शन 4.37 करोड़ हो गया है.

#BadhaaiDo jumps on Day 2, which is a positive sign... Witnesses +64.85% growth... #Mumbai , #Delhi , #NCR continue to lead... Biz should grow further today [Day 3]... #ValentinesDay [Mon, Day 4] should also benefit... Fri 1.65 cr, Sat 2.72 cr. Total: ₹ 4.37 cr. #India biz. pic.twitter.com/yHbYrcWZzV

#BadhaaiDo records low numbers on Day 1… Select multiplexes of #Mumbai, #Delhi, #NCR contribute maximum to the total... Numbers improved towards evening shows… Needs to gather pace on Day 2 and 3… Fri ₹ 1.65 cr. #India biz. pic.twitter.com/2Ef3Q64Y5m