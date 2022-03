Bachchhan Paandey box office collection Day 1: The Kashmir Files की 'सुनामी' में नहीं डूबी 'बच्चन पांडे', पहले दिन कमाए 13cr

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और कृति सेनन की फिल्म बच्चन पांडे होली पर रिलीज हुई. बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की सुनामी के बीच इस मूवी का रिलीज होना रिस्की बताया जा रहा था. लेकिन बच्चन पांडे की पहले दिन की कमाई ने साबित कर दिया कि अक्षय कुमार के भौकाल को कोई नहीं रोक सकता है.

बच्चन पांडे की दमदार कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बच्चन पांडे की पहले दिन की कमाई का कलेक्शन शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- बच्चन पांडे ने सरप्राइज किया, द कश्मीर फाइल्स की सुनामी, लिमिटेड स्क्रीन्स, होली की वजह से मिली पोस्ट नून स्क्रीनिंग...इन सभी वजहों के बावजूद पहले दिन फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की है. मुंबई, गुजरात में मूवी का कलेक्शन शानदार रहा है. दूसरे और तीसरे दिन कलेक्शन बढ़ सकता है. बच्चन पांडे ने भारत में शुक्रवार को 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

#BachchhanPaandey surprises, hits double digits on Day 1, despite [i] #TKF wave, [ii] limited showcasing and [iii] post-noon screenings due to #Holi festivities… #Mumbai, #Gujarat, mass pockets lead… Biz should grow on Day 2 and 3… Fri ₹ 13.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/44iMaNcHux