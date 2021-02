आयुष्मान ने शेयर की शर्टलेस फोटो, वरुण ने कहा- हम शरीफ क्या हुए दुनिया...

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे उनके फैंस के लिए खुशखबरी है. आयुष्मान बहुत जल्द अपनी नई फिल्म चंडीगढ़ करे आश‍िकी में वाणी कपूर संग रोमांस करते नजर आएंगे. एक्टर ने फ‍िल्म चंडीगढ़ करे आश‍िकी के ट्रेलर और तस्वीरों से पहले फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. इस अनाउंसमेंट के लिए आयुष्मान ने अपनी शर्टलेस फोटो साझा की है. उनकी इस फोटो पर पत्नी ताह‍िरा कश्यप समेत वरुण धवन व अन्य सेलेब्स ने मजेदार कमेंट किए हैं.

सेलेब्स ने क‍िया मजेदार कमेंट

आयुष्मान खुराना ने अपनी शर्टलेस फोटो समेत कुछ अन्य तस्वीरों के साथ फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि फिल्म 9 जुलाई 2021 को रिलीज हो रही है. एक्टर की इस शर्टलेस फोटो पर वरुण धवन ने मस्ती करते हुए लिखा- 'सर सर सर हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया ने शर्ट निकाल दिए...लुकिंग गुड...ब्रदर मैन'. टीवी एक्टर करणवीर बोहरा ने भी आयुष्मान की तारीफ करते हुए लिखा- 'चकदे फट्टे ब्रदर'. वहीं एक्टर अली मर्चेंट ने लिखा- 'कड़क...दूसरी खूबसूरती का इंतजार नहीं कर सकता'. आयुष्मान की इस फोटो पर उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी फायर इमोजी के साथ लिखा- 'Ufff'.

थ‍िएटर में र‍िलीज होगी आयुष्मान-वाणी की फ‍िल्म

ये पहली बार नहीं जब आयुष्मान ने शर्टलेस फोटो शेयर की है, पर फिल्म के रिलीज डेट के लिए उनका ये पैंतरा मजेदार है. वहीं सेलेब्स का रिएक्शन भी मस्ती भरा है. आयुष्मान के अलावा वाणी कपूर ने भी फोटो शेयर कर इसके थ‍िएट्र‍िकल रिलीज डेट की घोषणा की है. वे लिखती हैं- 'मिठास, मसाला और सब कुछ बढ़‍िया....#ChandigarhKareAashiqui के प्यार में पड़ने के लिए तैयार हो जाएं...ऑल सेट 9 जुलाई 2021 को थ‍िएट्र‍िकल रिलीज के लिए'.

Sugar, spice, and everything nice.

