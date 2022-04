Ayesha Takia के हसबेंड के साथ गोवा एयपोर्ट पर हुई बदसलूकी, मेनेजमेंट ने मांगी माफी, यह है पूरा मामला

आयशा टाकिया (Ayesha Takia) और उनके हसबेंड हाल ही में मुसीबत में फंसते नजर आए. दरअसल कपल अपने बेटे संग गोवा से मुंबई वापस आ रहे थे. इस दौरान एयरपोर्ट पर उनके साथ बदसलूकी की गई. खुद आयशा टाकिया के हसबेंड फरहान आजमी ने इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाया है कि गोवा एयरपोर्ट (Goa Airport) पर उनके साथ दो अफसरों ने बदतमीजी की और फिजिकल भी हुए. फरहान ने ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया और गोवा एयरपोर्ट मेनेजमेंट की क्लास लगाई. इसके बाद गोवा एयरपोर्ट ने फरहान आज्मी से माफी मांगी. फरहान ने इस दौरान की फोटोज भी शेयर की हैं.

कुछ ऐसा है इंसिडेंट

इंसिडेंट शेयर करते हुए फरहान आजमी ने पूरा मामला बताया. उन्होंने लिखा- डियर @CISFHQrs, मैं मुंबई के लिए रवाना हो रहा था और मेरी फ्लाइट गोवा में 6 बज के 40 मिनट की थी. उस दौरान रेसिस्ट आर पी सिंह, ए के यादव और सीनियर अफसर बहादुर ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया. उन्होंने मेरा नाम पढ़ने के बाद ऐसा किया.

Dear @CISFHQrs

I was boarding for Mumbai on @IndiGo6E 6386, 18:40 hrs flight & these racist officers R P Singh, A K Yadav, commander Rout & senior officer (SP category) Bahadur purposely singled me & my family (wife & son) immediately after they read out my name out loud to team pic.twitter.com/gjHdnFajDN