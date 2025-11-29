'बहुत ईगो क्लैश हो गया…', संजय लीला भंसाली संग इस्माइल दरबार के रिश्ते पर बेटे आवेज ने तोड़ी चुप्पी

म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के साथ 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. मगर इन दोनों ही दिग्गज कलाकारों के बीच का रिश्ता हमेशा उतार-चढ़ाव भरा रहा है. बात यहां तक बढ़ गई कि इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली के साथ काम न करने की कसम खा ली. अब इस पर आवेज दरबार का रिएक्शन आया है.

दरअसअ सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में इस्माल दरबार के बेटे आवेज दरबार ने संजय लीला भंसाली के साथ पिता की अनबन पर खुलकर बात की और बताया कि दोनों का रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है.

क्या कहा आवेज दरबार ने?

दोनों ही दिग्गज कलाकारों पर आवेज दरबार ने कहा, 'संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार का रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है. वे छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं. मैंने ऐसा बहुत देखा है, ये कई सालों से उनका पैटर्न बन गया है.'

आवेज ने आगे बताया, 'पहले ये मेरी फैमिली के लिए चौंकाने वाला था. दोनों के रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया हमेशा एक जैसा रहा है, लेकिन मैं रिश्तों को समझ नहीं पाया. दोनों ही एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत सारे ईगो क्लैश होते हैं.'

हीरामंडी क्यों छोड़ दी?

जब आवेज से पूछा गया कि इस्माइल दरबार ने वेब सीरीज 'हीरामंडी' क्यों छोड़ी दी? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'सिर्फ हीरामंडी ही नहीं बल्कि भंसाली के साथ कई प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ दिए. मुझे ये नहीं पता ऐसा क्यों होता है, मुझे उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया. जब-जब ये हुआ, उस वक्त मैं वहां पर मौजूद भी नहीं था.

किस बात पर हुआ था विवाद ?

इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली के बीच विवाद की बड़ी वजह 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' से ही जुड़ा हुआ है. इस्माइल दरबार ने इस प्रोजेक्ट पर डेढ़ साल तक काम किया. एक मीडिया आर्टिकल में उनके योगदान को रीढ़ की हड्डी बताया. इसके बाद भंसाली को ये लगा कि ये सब इस्माइल दरबार ने ही करवाया है. इसके बाद उनके बीच दरार आ गई.

