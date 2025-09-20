scorecardresearch
 

इंडिया के बाद पूरी दुनिया पर छाई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', टाइम्स स्क्वायर पर फीचर हुई आर्यन की सीरीज

आर्यन खान ने अपने पहले बॉलीवुड प्रोजेक्ट से सभी के दिलों पर राज कर लिया है. उनकी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इंडिया के साथ-साथ पूरी दुनिया में भी छा चुकी है.

टाइम्स स्क्वायर पर छाई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (Photo: Yogen Shah, IMDb)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख चुके हैं. उनके डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' हर तरफ धूम मचा रही है. फैंस शो में से रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं. इंडिया में छाने के साथ-साथ आर्यन की वेब सीरीज अमेरिका में भी नाम कमा रही है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने दिखाया कमाल

आर्यन की वेब सीरीज ग्लोबली भी सक्सेस कमा रही है. हाल ही में 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का मोशन पोस्टर अमेरिका के फेमस टाइम्स स्क्वायर में फीचर हुआ है. इसका वीडियो खुद शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस 'रेड चीलीज' ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. ये पल आर्यन के लिए बेहद खास है क्योंकि वो अपने पहले प्रोजेक्ट से ही इतनी तारीफ कमाने में सफल हुए हैं. इस वीडियो के कैप्शन में भी लिखा गया है, 'बैड्स अब दुनिया पर भी राज कर रही है. क्या आपने अभी तक देखा?'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस टाइम्स स्क्वायर में 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के फीचर को देखकर काफी खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं. वो कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि उन्हें आर्यन की डेब्यू वेब सीरीज बेहद पसंद आई. उन्हें इसके कैमियोज और कॉमिक सीन्स से लगाव हो गया है. कई यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि उन्होंने एक ही बारी में ये पूरी सीरीज देख डाली है. बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर के दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.

दमदार कैमियो से सजी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को हर तरफ से सराहना मिल रही है. फैंस इसमें सभी बॉलीवुड स्टार्स के कैमियो को देखकर दीवाने हो गए हैं. सोशल मीडिया पर इसके कई क्लिप्स भी वायरल हैं. लेकिन एक कैमियो सीरीज में ऐसा है जिसकी चर्चा खूब हो रही है. आर्यन की सीरीज में जिस तरह इमरान हाश्मी का कैमियो दिखाया गया है, वो हर फैन के दिल को छू गया है. 

इंस्टाग्राम और X (पहले ट्विटर) पर इस सीन के कई क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें एक्टर राघव जुयाल इमरान हाश्मी का सुपरहिट गाना 'कहो ना कहो' गा रहे हैं. उनके गाने का अंदाज ठीक वैसा ही है जैसा हर फैन का अक्सर उस गाने को सुनकर होता है. ये सीन देखकर हर कोई इससे जुड़ाव महसूस करने लगा. इस सीन में राघव की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई. 

बात करें द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कास्ट की, तो इसमें राघव जुयाल के अलावा लक्ष्य, सहर बंबा, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, रजत बेदी जैसे स्टार्स शामिल हैं.

