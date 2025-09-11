दिलजीत दोसांझ संग 'तेनू की पता' गाने से आर्यन ने किया सिंगिंग डेब्यू, फैंस हुए इंप्रेस

आर्यन खान जल्द बॉलीवुड में एक धमाकेदार डेब्यू करने वाले हैं. उनकी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज से पहले ही ट्रेंड में है. आर्यन बतौर डायरेक्टर इस सीरीज से इंडस्ट्री में अपना कदम रखने ही वाले हैं. लेकिन फिलहाल वो सिंगिंग की दुनिया में अपना पहला कदम 'तेनू की पता' गाने से रख चुके हैं.

डायरेक्शन के साथ सिंगिंग में भी करियर बनाएंगे आर्यन?

कुछ दिनों पहले आर्यन ने अपनी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें बॉलीवुड से कई बड़े सितारों को देखा गया. आमिर खान, शाहरुख खान, एस.एस.राजामौली, बादशाह, दिशा पाटनी, राजकुमार राव समेत कई सरप्राइज कैमियोज की झलक दिखी जिससे फैंस के बीच एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई.

इसी बीच मेकर्स सीरीज के कुछ गानों को भी रिलीज कर रहे थे जो फैंस के बीच बज बनाने में सक्सेसफुल रहे. अब इसका नया गाना 'तेनू की पता' भी सामने आया जिसे दिलजीत दोसांझ ने गाया है. गाने में एक्टर मनोज पाहवा का भी आज से पहले कभी ना देखा गया अंदाज देखने मिला. लेकिन जिस चीज पर सभी की नजर गई, वो ये थी कि आर्यन खान ने भी इस गाने में अपनी आवाज दी है.

यहां देखें तेनू की पता गाना:

आर्यन गाने की शुरुआत में कंपोजर उज्वल गुप्ता संग इंग्लिश रैप करते सुनाई दे रहे हैं. इसके बाद वो अंत में दिलजीत संग कोरस में भी गा रहे हैं. 'तेनू की पता' गाने में रैपर बादशाह भी नजर आए जिनके साथ मनोज पाहवा जबरदस्त एक्शन करते दिखाई दिए. लोगों को आर्यन की सीरीज का ये गाना बेहद पसंद आ रहा है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर क्या बोल रही पब्लिक?

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ था, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाने का काम किया. हर तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा हो रही थी. जब फैंस ने ट्रेलर में बॉलीवुड स्टार्स की भरमार देखी, तब उन्हें लगने लगा कि आर्यन उनके लिए एक ऐसा एंटरटेनिंग कंटेंट लेकर आ रहे हैं जिसका इंतजार उन्हें काफी समय से था.

ट्रेलर में आमिर खान और एस.एस.राजामौली की मीटिंग और आखिरी में शाहरुख खान के सीन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई. अब फैंस को सीरीज की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. उनकी उम्मीदें ट्रेलर के बाद से काफी बढ़ गई हैं. ऐसे में देखना होगा कि जब 18 सितंबर के दिन 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज होगी, तब फैंस का क्या रिएक्शन होगा. बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

