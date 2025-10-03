scorecardresearch
 

'आर्यन खान नहीं बलि का बकरा' बोले समीर वानखेड़े, शाहरुख के बेटे को लेकर कही ये बात

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज विवाद के बीच समीर वानखेड़े का आर्यन खान के ड्रग्स केस को लेकर हैरानी वाला बयान वायरल हो रहा है. उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी और केस को लेकर कोर्ट में हुई कार्यवाही पर खुलासे किए हैं.

आर्यन खान केस पर बोले समीर वानखेड़े (File Photo)
आर्यन खान केस पर बोले समीर वानखेड़े (File Photo)

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद पूर्व एनसीबी समीर वानखेड़े एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने आर्यन और उनकी सीरीज के मेकर्स के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज किया था. अब मानहानी केस के बीच, समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे के ड्रग्स केस पर खुलकर बातचीत करते नजर आए हैं. उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है.

आर्यन खान ड्रग्स केस पर क्या बोले समीर वानखेड़े?

समीर वानखेड़े ने आर्यन के ड्रग्स केस पर कहा कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है कि वो इस केस को लेकर मीडिया में  कोई बातचीत नहीं करेंगे. जिससे केस की जांच में कोई परेशानी ना आए. हालांकि उन्होंने इस बीच आर्यन खान का नाम नहीं लिए बिना, ड्रग्स केस को लेकर कई खुलासे किए. समीर वानखेड़े ने यूट्यूब चैनल मामा काउच को दिए इंटरव्यू में आर्यन की गिरफ्तारी पर कहा, 'जब ही हम किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो हम आंख बंद करके नहीं गिरफ्तार करते.'

'हमारा काम सिर्फ एक केस की शुरुआत करनी होती है. कोई भी एक आरोपी होता है, उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता है. कई केस में कोर्ट खुद बेल रिजेक्ट कर देते हैं जिससे कई लोगों को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ता है. जो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में है कि अगर आपके पास ड्रग्स नहीं मिले, तो आपके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी.'

समीर वानखेड़े आगे बोले, 'अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, तो उसे जरूर किसी ने तो बनाया होगा? किसी ने आगे बेचा भी होगा. किसी ने लोगों के बीच पहुंचाया होगा. क्या आपको लगता है कि हमें ना तो बनाने वालों और ना ही उसे खरीदने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि दोनों के पास ड्रग्स नहीं होगा? कानून के मुताबिक पूरी चेन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. चाहे जिसके पास भी ड्रग्स हो.'

क्या आर्यन खान बनें 'बलि का बकरा'?

समीर वानखेड़े ने आगे आर्यन को ड्रग्स केस में 'बलि का बकरा' बनने वाली बात पर कहा, 'इसमें कोई बलि का बकरा नहीं बनता है. बहुत सोच-समझने के बाद, सचेत कब्जा होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत होते हैं, कुछ बयान होते हैं, तो उसके आधार पर जांच होती है. फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तब जाकर बेल का फैसला लिया जाता है. कई कोर्ट के सामने वही केस पेश किया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समीर वानखेड़े ये सबकुछ कर रहा है. इसमें कई लोग शामिल होते हैं.'

बता दें कि साल 2021 में आर्यन खान एक क्रूज शिप में गिरफ्तार हुए थे जिसके बाद उन्हें 25 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था. उन्हें समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में आर्यन को कोर्ट से बेल मिली. फिर कुछ समय बाद उन्हें इस केस से राहत मिली क्योंकि आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था. 

