'कोई मेरे बेटे पर सट्टा क्यों लगाएगा?' बॉलीवुड में बच्चों को लॉन्च करने पर बोले अरशद वारसी

बॉलीवुड में अगर सबसे सफल एक्टर्स की लिस्ट निकाली जाएगी, तो उसमें अरशद वारसी का भी नाम सामने आएगा. एक्टर ने अपने करियर में कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है. 'गोलमाल', 'मुन्नाभाई एमबीबीएस', 'धमाल', 'जॉली एलएलबी' जैसी हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी में अरशद का बड़ा योगदान है. उनकी कॉमिक टाइमिंग का हर कोई फैन है.

अपने बच्चों को काम दिलाने पर क्या बोले अरशद वारसी?

अरशद पिछले 25 सालों से बॉलीवुड का हिस्सा हैं. इस बीच वो कई बड़े फिल्ममेकर्स और स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं. इंडस्ट्री में उनकी हर किसी से पहचान है. लेकिन अरशद का मानना है कि वो अपने बच्चों को काम दिलाने के मामले में किसी भी फिल्ममेकर से रिक्वेस्ट नहीं करने वाले हैं.

आज के समय में जब बॉलीवुड के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें सिर्फ नेपो किड्स ही काम करते हैं. उसमें अरशद का ये बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है. बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में एक्टर ने कहा, 'मेरा बेटा और बेटी दोनों एक्टिंग करना चाहते हैं. मेरा बेटा फिलहाल सिद्धार्थ आनंद को किंग में असिस्ट कर रहा है और राजकुमार हिरानी को भी असिस्ट कर चुका है. बेशक, मुझे डर लग रहा है क्योंकि आजकल ये एक मुश्किल काम है. एक्टिंग अब आसान पेशा नहीं रहा, क्योंकि इसमें सक्सेस पाने के मौके बहुत कम हैं.'

अरशद ने आगे इंडस्ट्री में सफलता पाने पर कहा, 'यहां कोई किसी की मदद नहीं कर सकता. आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा. मैं किसी डायरेक्टर को फोन करके अपने बच्चों पर सैकड़ों करोड़ रुपये लगाने के लिए नहीं कह सकता. कोई मेरे बेटे पर सट्टा क्यों लगाएगा?'

'किसी फिल्ममेकर को मेरे बच्चों से मिलने के लिए एक मामूली सा कॉल करने का मतलब है कि वो मेरे बच्चों को अपने प्रोजेक्ट में ले लें, जो मैं नहीं करूंगा. कोई ऐसा क्यों करेगा? अगर मैं उनसे ऐसा करने के लिए कहूं तो वो फिल्ममेकर मेरे बच्चों पर दांव क्यों लगाएंगे? मैं अपने बच्चों की सिफारिश किसी से क्यों करूं?'

अरशद वारसी की फिल्में

दिलचस्प बात ये है कि जिस फिल्म में अरशद वारसी का बेटा बतौर असिस्टेंट काम कर रहा है, उसी फिल्म में एक्टर का एक अहम रोल भी है. अरशद शाहरुख खान स्टारर 'किंग' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग के लिए वो पोलैंड भी गए थे. एक्टर ने वहां से अपनी फोटो पोस्ट करके फैंस को हिंट भी दिया था.

अरशद वारसी की पिछली फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' भी काफी अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हुई थी. इस बार वो अक्षय कुमार के साथ नजर आए थे. ये उनकी हिट फिल्म 'जॉली एलएलबी' का ऑफिशियल सीक्वल था.

