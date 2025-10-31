scorecardresearch
 

Feedback

'मुझे पहले मार दो...', पैसों के लिए अरशद वारसी ने इस फिल्म में किया काम, डायरेक्टर से की थीं मिन्नतें

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने हाल ही में फिल्म जानी दुश्मन को लेकर बड़ा बयान दिया है. हालांकि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर की जमकर तारीफ की. साथ ही इससे जुड़ा किस्सा सुनाया है.

Advertisement
X
जानी दुश्मन को लेकर बोले अरशद वारसी (Photo: Instagram/@arshad_warsi)
जानी दुश्मन को लेकर बोले अरशद वारसी (Photo: Instagram/@arshad_warsi)

साल 2002 में राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, सोनू निगम, अरमान कोहली और मनीषा कोइराला जैसे कई सितारे थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली लेकिन लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा होती है. हाल ही में अरशद वारसी ने इसे लेकर बात की है.

राज शमानी को दिए इंटरव्यू में अरशद वारसी से पूछा गया कि कौन-सी फिल्म उन्हें पसंद नहीं? इस पर उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, 'जानी दुश्मन. अरशद ने बताया उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने पर अफसोस है और उन्होंने डायरेक्टर से अपने रोल को जल्दी खत्म करने की भी रिक्वेस्ट की थी. 

क्या कहा अरशद वारसी ने?
अरशद वारसी ने कहा, 'राजकुमार कोहली बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें ना कहना मुश्किल था. इंडस्ट्री में हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था क्योंकि वो काफी ईमानदार और सच्चे प्रोड्यूसर थे. लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस फिल्म को हां की. मैं इंडस्ट्री में नया था, मारिया और मैं एक घर बना रहे थे, लेकिन उसे खरीदने के बाद हमारे पास बनाने के लिए पैसे नहीं बचे थे. हम जहां से भी हो सके, पैसे इकट्ठा कर रहे थे. मेरा मतलब है, मेरे घर की छत जानी दुश्मन की वजह से बन पाई.' 

सम्बंधित ख़बरें

Divyanka and Vivek
कब मां बनेंगी Divyanka Tripathi? शादी को हो चुके 9 साल! 
Jyoti Singh
Pawan Singh ने छोड़ा, दर्द में Jyoti Singh, बोलीं... 
Shahrukh Khan King Movie
शाहरुख की फिल्म का नाम नहीं होगा 'किंग'? एक्टर ने दिया हिंट 
Kalki 2989 AD
Kalki 2898 AD में Deepika को नहीं दिया गया क्रेडिट? 
aziz naza, singer of 'jhoom barabar jhoom sharabi' never tasted single drop of alcohal
'झूम बराबर झूम शराबी' के सिंगर अजीज नाजां ने कभी नहीं छुई थी शराब 
Advertisement

एक्टर ने आगे कहा, 'राजकुमार कोहली कभी पैसे या शेड्यूल को लेकर किसी को परेशान नहीं करते थे, पैसे मांगने से पहले ही मिल जाते थे. वह इंडस्ट्री के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे. उन्होंने पैसों को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं दी, कभी नहीं. अगर वह आपको फोन करके कोई शेड्यूल बता दें, तो वह उससे कभी पीछे नहीं हटते. आपकी फीस मांगने से पहले ही आप तक पहुंच जाती थी. इसीलिए लगभग हर किसी ने उनके साथ फिल्में की हैं.

अरशद ने फिल्म से जुड़ा किस्सा सुनाया
फिल्म से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए अरशद वारसी ने कहा, 'मैंने अपना रोल पहले खत्म करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अक्षय कुमार को अपना रोल पूरा करने की कोई जल्दी नहीं थी. जब उन्होंने (राजकुमार) मुझसे इसे बनाने के लिए कहा, तो मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे मार दें. वह मेरी बात से सहमत नहीं थे, और दूसरी ओर अक्षय कुमार भी खुद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे. वह बार-बार वापस आते रहे और खुद को दूसरे किरदारों में ढालने की कोशिश करते रहे.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement